2024年に発売された現行モデルである第12世代までのKindleを脱獄することが可能なツール「WinterBreak」がリリースされました。WinterBreak | Kindle Modding Wikihttps://kindlemodding.org/jailbreaking/WinterBreak/WinterBreakはMesquitoという手法に基づいた脱獄ツールとのこと。詳しい脱獄の手順は以下の通りです。

WinterBreakのページへアクセスし、「Download」をクリック。tar.gz形式のファイルがダウンロードされるので、選択して「すべて展開」をクリックして解凍します。Kindleを開き、クイック操作メニューから機内モードをオンに。PCにKindleを接続し、先ほど解凍したファイルを全てコピーします。KindleをPCから切断して再起動。再起動が完了したら、ストアを開きます。機内モードをオフにしても良いか聞かれるので「YES」をタップします。WinterBreakのロゴが表示されるのでタップ。「Finished installing jailbreak」「Please install hotfix now」と表示されれば脱獄は完了です。Kindleのアップデート後も脱獄状態を維持するためにはhotfixのインストールが必要です。hotfixのページを開き、「Download」をクリック。KindleをPCに接続し、先ほどダウンロードした「Update_hotfix_universal.bin」をコピーします。KindleをPCから取り外し、設定右上のメニューから「Update your Kindle」をタップ。「Update」をタップします。「Run Hotfix」という本が追加されるのでタップしてHotfixを行います。Kindleのアップデートが行われる度にこの本をタップしてHotfixを動作させる必要があるとのこと。脱獄したKindleを活用する方法はさまざまですが、下記のページでは一例として天気を表示するダッシュボードにしたという人がやり方を解説しています。Reviving an Old Kindle Paperwhite 7th Gen | TerminalBytes.comhttps://terminalbytes.com/reviving-kindle-paperwhite-7th-gen/なお、脱獄を行うと公式のサポートを受けられず、トラブルが発生しても自己責任となる点に注意が必要です。