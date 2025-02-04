¡ÖÁª¼ê¤Õ¤ì¤¢¤¤ÂçºîÀï¡×¤ò2025¥·¡¼¥º¥ó¤â³«ºÅ¡ª¡Ê³ÚÅ·ÌîµåÃÄÄó¶¡¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡³ÚÅ·¤Ï4Æü¡¢»î¹ç½ªÎ»¸å¤ËÁª¼ê¤ÈÄ¾ÀÜ²ñ¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÁª¼ê¤Õ¤ì¤¢¤¤ÂçºîÀï¡×¤ò¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¤â³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡Áª¼ê¤¬³Æ¥²¡¼¥È¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª¸«Á÷¤ê¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆâ¤Ç¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¦¥©¡¼¥¯¤ä¥Ù¡¼¥¹¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥­¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢Áª¼ê¤È¸òÎ®¤Ç¤­¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤òº£Ç¯¤â³«ºÅ¤¹¤ë¡£

¢¡ ¡ÖÁª¼ê¤Õ¤ì¤¢¤¤ÂçºîÀï¡× ³µÍ×

¢§ ÂÐ¾ÝÆü

¡¦4·î13Æü¡ÊÆü¡Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Î13:00»î¹ç³«»Ï¡Ï

¡¦6·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Î13:00»î¹ç³«»Ï¡Ï

¡¦7·î13Æü¡ÊÆü¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Î13:00»î¹ç³«»Ï¡Ï

¢§ ¼Â»ÜÆâÍÆ

¡ã¤ª¸«Á÷¤ê¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡ä

¡ØÁª¼ê¤Õ¤ì¤¢¤¤ÂçºîÀï¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡¢¤ª¸«Á÷¤ê¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡ªÁª¼ê¤¿¤Á¤¬³Æ¥²¡¼¥È¤Ç¤ª¸«Á÷¤ê¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¥²¡¼¥È¤Ë¤É¤ÎÁª¼ê¤¬¸½¤ì¤ë¤«¤ÏÅöÆü¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£

¢£³«ºÅ¾ì½ê¡§GATE1¡¢2¡¢4¡¢6¡¢7¡¢9¡¢11¡¢13¡¢14¡¢15¡¢17¡¢19¡¢¥¹¥Þ¥¤¥ë¥°¥ê¥³¥Ñ¡¼¥¯¥á¥ê¡¼¥´¡¼¥é¥¦¥ó¥ÉÏÆÄÌÏ©

¢£³«ºÅ»þ´Ö¡§»î¹ç½ªÎ»Ìó20Ê¬¸å¡Á10Ê¬´ÖÍ½Äê

¢¨ÂÐ¾Ý¥²¡¼¥È¤Ç¤â»þ´ÖÅù¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤Ë¤è¤êÁª¼ê¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤Ç¤­¤Ê¤¤²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹

¢£»²²ÃÂÐ¾Ý¡§ÅöÆü¤Î´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤ª»ý¤Á¤ÎÊý

¡ã¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¦¥©¡¼¥¯¡ä

¢£»²²ÃÂÐ¾Ý¡§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¦¥©¡¼¥¯»²²Ã·ô¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¡Ê1Ëç¤Ë¤Ä¤­5Ì¾¤Þ¤Ç¡Ë

¢£¼õÉÕÄùÀÚ¡§»î¹ç½ªÎ»30Ê¬¸å¤Þ¤Ç

¢£½¸¹ç¾ì½ê¡§GATE10ÉÕ¶á¥ì¥Õ¥ÈÂ¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÆþ¸ý

¢£»²²Ã·ô³µÍ×

¡¦ÇÛÉÛÂÐ¾Ý¡§ÅöÆü¤Î´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý

¡¦ÇÛÉÛ¾ì½ê¡§³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯µÜ¾ë ÀµÌÌ¹­¾ì

¡¦ÇÛÉÛ»þ´Ö¡§»î¹ç³«»Ï3»þ´ÖÁ°¡Á5²óÎ¢½ªÎ»¤Þ¤Ç

¢¨ÇÛÉÛÍ½ÄêËç¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»

¡ã¥Ù¡¼¥¹¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡ä

¢£»²²ÃÂÐ¾Ý¡§¥Ù¡¼¥¹¥é¥ó¥Ë¥ó¥°»²²Ã·ô¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¡Ê1Ëç¤Ë¤Ä¤­1Ì¾¤Þ¤Ç¡Ë

¢£¼õÉÕÄùÀÚ¡§»î¹ç½ªÎ»30Ê¬¸å¤Þ¤Ç

¢£½¸¹ç¾ì½ê¡§¥°¥ê¡¼¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É

¢£»²²Ã·ô³µÍ×

¡¦ÇÛÉÛÂÐ¾Ý¡§ÅöÆü¤Î´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý

¡¦ÇÛÉÛ¾ì½ê¡§³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯µÜ¾ë ÀµÌÌ¹­¾ì

¡¦ÇÛÉÛ»þ´Ö¡§»î¹ç³«»Ï3»þ´ÖÁ°¡Á5²óÎ¢½ªÎ»¤Þ¤Ç

¢¨ÇÛÉÛÍ½ÄêËç¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»

¡ã¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥­¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡ä

¢£»²²ÃÂÐ¾Ý¡§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥­¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë»²²Ã·ô¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý50ÁÈ100Ì¾ÍÍ

¢¨ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤È¤ª»ÒÍÍ¥Ú¥¢¤Ç»²²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹

¢£¼õÉÕÄùÀÚ¡§»î¹ç½ªÎ»30Ê¬¸å¤Þ¤Ç

¢£½¸¹ç¾ì½ê¡§¥°¥ê¡¼¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É

¢£»²²Ã·ô³µÍ×

¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥­¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë»²²Ã·ô¤Ï¥¬¥é¥Ý¥óÃêÁª¤ÇÅöÁª¼Ô¤ò·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£

¡¦ÃêÁª»²²ÃÂÐ¾Ý¡§ÅöÆü¤Î´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÃæ³ØÀ¸°Ê²¼¤Î¤ª»ÒÍÍ¤Ç¡¢¡Ø¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¥­¥Ã¥º¥¹¥¿¥ó¥×¥«¡¼¥É¡Ù¤È¡ØÅöÆü¤ÎÍè¾ì¥¹¥¿¥ó¥×¡Ù¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý

¢¨¡Ø¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¥­¥Ã¥º¥¹¥¿¥ó¥×¥«¡¼¥É¡Ù¡¢¡ØÅöÆü¤ÎÍè¾ì¥¹¥¿¥ó¥×¡Ù¤Ï¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¥­¥Ã¥º¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Þ¤¹

¡¦ÃêÁª¾ì½ê¡§³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯µÜ¾ë ÀµÌÌ¹­¾ì ¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¥­¥Ã¥º¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó

¡¦»þ´Ö¡§»î¹ç³«»Ï3»þ´ÖÁ°¡Á

¢¨ÇÛÉÛÍ½ÄêËç¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»