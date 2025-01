70gのホエイプロテインを含有！マイプロテイン「Essential ホエイ プロテイン」

「マイプロテイン」は、「Essential ホエイ プロテイン」を2025年1月16日(木)より販売中です。

マイプロテイン「Essential ホエイ プロテイン」

・販売価格 :2,800円(1.3kg)(通常価格:7,000円/税込)

・発売開始日 :2025年1月16日(木)

・フレーバー種類:チョコレートスムーズ、バニラ、ストロベリークリーム

・購入方法 :マイプロテインの公式サイト( https://bit.ly/4hfnPiw )

「マイプロテイン」は、新商品「Essential ホエイ プロテイン」を2025年1月16日(木)より販売中。

【「Essential ホエイ プロテイン」について】

今回登場する「Essential ホエイ プロテイン」は、品質や味わい、およびパフォーマンスに一切妥協することなく、より高いコストパフォーマンスを実現した新商品です。

100gあたり80gのホエイ プロテインを含有するマイプロテインの定番人気商品「Impact ホエイ プロテイン」に対し、新商品「Essential ホエイ プロテイン」は、70gのホエイプロテインを含有しています。

現在ホエイプロテインを使用した商品が原材料価格の高騰により値上げが続く状況下でも、お得な価格設定を実現しました。

1.3kgと充実した内容量も嬉しいポイントです。

滑らかでクリーミーな飲み口も特徴で、気になるフレーバーは、チョコレートスムーズフレーバーやバニラフレーバー、ストロベリークリームフレーバーから選べます。

【商品特徴】

・こだわり品質と美味しさはそのまま、お得に試せるホエイプロテインパウダー

・滑らかでクリーミーな飲み口

・1食(25g)あたりたんぱく質を最大18g含有

