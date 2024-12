【Appleの初売り】開催期間:2025年1月2日~1月5日

Appleは、最高30,000円分のギフトカードがもらえる「Appleの初売り」を2025年1月2日より開催する。期間は1月5日まで。

「Appleの初売り」では対象製品を購入すると「Apple Gift Card」がもらえる。iPhoneは「iPhone 15」や「iPhone 14」、「iPhone SE」を購入すると、最高11,000円分のギフトカードと巳年限定の「AirTag」がプレゼントされるほか、iPadでは最新の「iPad Pro(M4)」や「iPad Air(M2)」、「iPad(第10世代)」を購入すると、最高15,000円分のギフトカードがもらえる。

そのほかにもApple WatchやMac、AirPodsなどが対象製品となっており、Apple製品をお得に購入できる機会となっている。

iPhone 15

iPad Pro(M4)

(C) 2024 Apple Inc. All rights reserved.