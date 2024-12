【ルック】シャネルが2024/25年 メティエダール コレクションを発表

シャネルは、2024年12月3日22時(日本時間)に、2024/25年 メティエダール コレクション ショーを開催しました。Courtesy of CHANEL夕暮れ時の幻想的な西湖で発表されたCHANEL 2024/25年 メティエダール コレクションは、 まさにパリから杭州へつづく夢の旅。歴史ある都市でありながら、テクノロジーの中心地 でもある杭州を舞台にした今回のコレクションは、ガブリエル シャネルが愛したアンティークの コロマンデル屏風からインスピレーションを得ています。親密な空間を生み出す 中国漆の芸術品であるコロマンデル屏風に囲まれて過ごすことを彼女は好みました。

Courtesy of CHANELなかでも、とりわけ美しい一隻が、パリのカンボン通り31番地にあるアパルトマンの書斎の壁に飾られ、 そこには、2024/25年 メティエダール コレクションの舞台であり、アリュール、旅、夢に捧げられた場所、 杭州、西湖での古きよき暮らしが描かれています。Courtesy of CHANELle19Mのメゾンダ―ルによるサヴォアフェールを通じて、ガブリエル シャネルのクリエイティブな世界観、 スタイル、そしてインスピレーション源を再考するこのコレクションは、唯一無二のダイナミズムに 貫かれています。そして、このショーのため、ヴィム ヴェンダース監督は、彼の美学とストーリーテリング の技術を駆使した一本のショートフィルムを制作しました。作品には、メゾンのアンバサダーを務める ティルダ スウィントン、リア ドウ、シン ジーレイらが登場します。Courtesy of CHANEL昼夜を通して着られる、小花の刺繍が施された肩幅の広いロングコートには、貴重なツイードやサテン、 スエードが用いられ、神秘的なムードが漂います。ダッフルコートやショート ジャケット、 オーバーサイズ ジャケットには、パロマ製のフロッグボタンと、裏地にはシルクサテンが あしらわれています。ポケットや袖、襟、そしてアトリエ モンテックスが刺繍を手掛けた 蓄光素材のブレードのシルクのような光沢は、柔らかな光を放ちます。まさに、洗練された ラグジュアリーと、見えない細部にまでこだわった職人たちの技術の極みと言えるでしょう。Courtesy of CHANELウエストをベルトマークしたストレートカットのジャケット、サイドにボタンのついたジャケット、白いサテン の裏地をつけたタキシードジャケットは、プリーツでボリュームを出したスカートやラップスカート、 キュロット、クロップド丈のパンツやショートパンツを合わせます。また、バッグ(トラベルバッグ、 ヴァニティーケース)やニットウエア、スーツの下に着用したコロマンデル屏風のモチーフをあしらった ジャンプスーツにも旅のテーマが感じられます。花柄やバイカラーのTシャツやビスチェ、カーディガン、 スカート、ドレス、そして、コットンやツイードのバミューダ パンツは、エレガントなレイヤリングを 楽しめます。バッグやジャケットの前身頃に描かれた、封筒のようなフォルムのポケットは、 旅先で書く手紙を連想させるのです。Courtesy of CHANELルサージュによる花をモチーフとした刺繍は、プリーツやフリルが施されたロングドレスの前身頃や スーツにあしらわれ、洋服全体を覆い尽くしているものも。これらは、ガブリエルシャネルの コロマンデル屏風を彷彿とさせ、また、ジェイドグリーン、ピンク、スカイブルーの色合いは、 漆の輝きを思わせます。色褪せたブルージーンズは西湖の水面に立つさざ波を、そして、黒や茶など 濃厚な色味は屏風の木材を連想させ、私たちを優しく深みのある夜へと誘います。足元には、 黒のパテントレザーのサイハイブーツやポインテッド スリッポン。ガブリエル シャネルが愛用したような 履き心地のよいミッドカーフ ブーツは、マサロによって、美しい刺繍が際立つシューズは ルサージュによって製作されました。ゴッサンスのメダリオンやカフスは、花や果物、 時間の経過によってできた葉脈からインスピレーションを得ています。ルックのシルエットを完成させるのは、 メゾン ミッシェルが手掛けた帽子、フーラード、ビーニー、スカーフです。Courtesy of CHANEL夜の官能とロマンティックをテーマに、ルマリエとロ二オンによる卓越したプリーツとフラウンス、 プラストロンやラフカラー付きのブラウスに施された刺繍やインレイレースやラッカーレース、 ロングドレス、スカート、ネグリジェ、パジャマにも表現されています。そして、ガブリエル シャネルのアリュールを象徴する、ゴールドのレースのロングドレスにも。フリースを使ったアイテムやピローバッグ、 雲のような形のパールのネックレスは、私たちを夢のような世界の柔らかな心地よさへと導いてくれます。Courtesy of CHANELラグジュアリーな素材とシャネルのメゾンダールのサヴォアフェール、ダイナミックなレイヤリング、 洗練されたロマン主義を通じ、2024/25年 メティエダール コレクションは、世界を巡る深遠な旅に 私たちを誘います。Courtesy of CHANELCourtesy of CHANELCourtesy of CHANELCourtesy of CHANEL#CHANELMetiersdArt