タイ、サムイ島チャウエンビーチの岩場で11月29日、 ヨガ をしていたロシアの女優が大波にさらわれて命を落とした。女性が流される瞬間の様子はカメラが記録しており、「なんという悲劇」「あまりにも衝撃的」「自然を甘くみてはいけない」といった様々な声があがった。ネットメディア『Bored Panda』などが報じた。11月29日午後、サムイ島を旅行中だったロシアの女優カミラ・ベリツケヤさん(Kamilla Belyatskaya、24)が、岩場で ヨガ をしていたところを大波にさらわれた。

カミラさんは、ピンクの ヨガ マットの上で瞑想中だった。現場にいた目撃者のイリナさん(Irina)は、「あれは午後1時40分頃だった。彼女の男友達はあの岩場よりも高い場所にいて、私たちは彼女が流されるのを見て、すぐ地元の人に助けを求めて走りました」と明かしている。カミラさんは当時、なんとか泳いで岸に戻ろうとしていたそうで、別の目撃者は「彼女は最後の力を振り絞って叫んでいた」と語った。また、居合わせた男性が救助のため海に飛び込んだが、波が荒く失敗し、当局は「男性の消息は不明で、現在捜索中」とだけ伝えている。救助隊は事故発生から15分後に到着したものの、波が2.7メートル(9フィート)と高く、危険なことから救助活動は不可能だった。そして2日後の12月1日、事故現場から約1キロの場所でカミラさんの遺体が見つかった。カミラさんは亡くなる前、SNSに「サムイ島が大好きだけど、岩が多いビーチは私がこれまでの人生で見た中でも最も素晴らしい」と明かし、瞑想していた岩場について「私の家であり、地球上で最高の場所。私はとても幸せ」と綴っており、彼女がこの場所に特別な思いを抱いていたことがうかがえる。また、カミラさんは12月中旬に結婚する予定だったそうで、フィアンセは突然の悲報に途方に暮れているという。なお、サムイ島レスキューセンター所長のチャイヤポーン・サブプラザート氏(Chaiyaporn Subprasert)は事故を受け、次のように述べた。「モンスーンの季節(6〜10月頃)には、チャウエンビーチやラマイビーチのような危険な場所には『遊泳禁止』の赤旗が立ち、観光客に警告しています。事故現場は遊泳区域ではなく、主に景勝スポットとして観光客に親しまれていたため、被害者は予期せぬ大波に不意を突かれたのかもしれません。」サムイ市の自治体は事故以降、展望台の下の岩場への立ち入りを禁止しており、今回の事故には次のようなコメントが寄せられた。「なんという悲劇。」「あまりにも衝撃的。」「自然を甘くみてはいけない。」「あんな場所で瞑想できるのだろうか。全くリラックスできないと思うけど。」「波の凄まじさというのを認識していないと思う。」「あれはスニーカー・ウェーブと言って、突然生じる予想外の激しい波。米オレゴン州では毎年死者が出る。」「『地元の人がしないことをするな』という教訓だよ。」「最高の人生を生きていたのに、一瞬で亡くなってしまうなんて!」「流されていくのを見ていただけだった人々もつらかっただろう。」ちなみに10月にはインドネシアのビーチで、岩場で写真撮影をしていた20歳の男子学生が大波にのまれて行方不明になった。この事故の瞬間の様子もカメラが捉えており、SNSで拡散すると衝撃が広がった。画像は『New York Post 「Russian actress Kamilla Belyatskaya swept away to her death by a giant wave while meditating on yoga mat on cliffside beauty spot」(east2west news)(Kamilla Belyatskaya/e2w)(SHOT/e2w)』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)