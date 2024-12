Ado「11月頭からアメリカで生活しています」と報告、英語は「まだ話せません」

歌手のAdo(22歳)が12月2日、自身のTwitter(X)を更新。11月頭から米国で生活していることを報告している。Adoはこの日、「めちゃくちゃ今更なんですが11月頭からアメリカで生活しています」と明かし、英語で「I have been in the US since November, after all this time. But I still can't speak. What on earth am I doing here?(11月からアメリカにいます。でもまだ話せません。いったい私はここで何をしているのでしょう?)」とコメント。

また、続けて「But my listening is better than before and I can shop alone. Maybe(でも、以前より聞き取りやすくなり、一人で買い物もできるようになりました)」と明かし、さらに「Maybe I'll do a live stream where I speak only English. I have make a script! (I can't speak without a script!)(たぶん、英語だけでライブ配信すると思います。台本を作ったんですよ! (台本がないと話せないんです!)」とつづった。11月頭からアメリカで生活しているというAdo。Twitter(X)を振り返ると、11月25日に「ぁー」「がんばれ」「まけるな」と日本語で投稿後、英語で「とにかく、未来のために進み続けるしかない。みんながどう思おうと」などとつづっていた。なお、Adoは2年ぶりに「COUNTDOWN JAPAN 24/25」(12月30日)に出演が決まっており、「EARTH STAGE」のトリを務める。