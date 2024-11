87歳の妻に対し、決して自分から先に「アイ・ラブ・ユー」と言ったことがなかった91歳の病床の夫が、69年の結婚生活で初めて自ら愛を告げた。亡くなる2日前のことで、その瞬間を捉えた動画がTikTokに投稿され、大きな反響を呼んだ。米ニュースメディア『People.com』が伝えた。今から69年前の1955年5月28日、ポール・ラリエさん(Paul Lallier、91)とメレダさん(Meleda、87)は結婚した。

カナダ東部ケベック州で生まれ育った2人が出会ったのは、メレダさんの母が所有する小さなバーで、ポールさんはその店で用心棒をしていた時だった。2人はお互いに一目惚れで、結婚当時、ポールさんは21歳、メレダさんは18歳という若さだった。米フロリダ州在住の孫カサンドラさん(Kasandra、23)によると、ポールさんとメレダさんはお互いに愛し合い、自分のことよりも家族を大切にする夫婦で、祖父母とは毎週夕食をともにしたり、毎週末にはバーベキューを楽しんだり、夏には家族みんなでコテージで過ごしたりと、数え切れないほどの思い出を作ってきた。また祖父母は、卒業式、結婚式、結婚記念日なども欠かさずにお祝いをしてくれたそうで、「私たちは固い絆で結ばれている」と明かす。そのカサンドラさんが、先月30日午前10時頃に姉のビアンカさん(Bianca)から「祖父の容体が急激に悪化している」と連絡を受けて、慌てて自宅に戻った。その日、ポールさんは普段よりもよく話をしていたそうだ。メレダさんがポールさんに話しかけようと近づく様子を見て、カサンドラさんは「この瞬間を動画に残したら、きっと祖母が喜んでくれるだろう」と思い、カメラを構えた。当時の動画には、息をするのも苦しそうなポールさんが、隣に寄り添うメレダさんに「アイ・ラブ・ユー」と自ら愛を告げる様子が映っており、メレダさんは「私もよ。70年間…。69年よ。あなたはベストの、ベストの、ベストの夫よ」と答えていた。ポールさんが愛する人に囲まれてこの世を去ったのは11月2日のことで、カサンドラさんはこの動画をTikTokに投稿し、こう言葉を添えた。「私の祖母が、夫(祖父)に70年分のサヨナラを告げているの。これこそ愛。70年もの間、祖父は一度も自分から『アイ・ラブ・ユー』と言ったことがなかったわ。でも亡くなる数日前に初めて、祖父から先に愛を告げたのよ。そして、その瞬間を私は捉えたの。」この動画は大きな反響を呼び、「真の愛は決して消えない。シェアしてくれてありがとう」「涙が溢れて止まらないわ」「私もこんなふうに愛し合いたい」「胸が締め付けられる」「この2人が約70年という長い間、お互いに愛し合い、美しい人生を過ごしてきたことは祝福に値する」「『ベストの、ベストの、ベストの夫』と言ったところでグッときた」などといったコメントが寄せられた。カサンドラさんは後に、この2人のやり取りを振り返り、「非常に感傷的になった」と明かし、次のように述べた。「たくさんのコメントを見て、あの瞬間がいかに特別なものだったのかを改めて認識したの。そして祖父母の深い絆を、多くの人とシェアできたことを非常に嬉しく思っているわ。」なお、ポールさんが亡くなる前、家族はポールさんとともに最後のワインを飲み、彼とメレダさん、そして家族みんなで築いてきた素晴らしい人生に乾杯したという。カサンドラさんは「真の愛というのはどんな困難にも耐えられること」と語り、こう続けた。「親密な関係とは、交際を始めた時点でどれだけ愛し合っているかではなく、長い時間の中で進んでどれだけ犠牲を払い、お互いに成長し合えるかということなのでしょうね!」ちなみに2023年9月には、米テネシー州に住む91歳の男性が病院で息を引き取った。男性が亡くなった翌日は、愛する妻との69回目の結婚記念日で、妻は最後まで夫の手を離さず、その9日後に夫の後を追うように旅立った。画像は『People.com 「Granddaughter Captures Moving Final Words Between Grandparents Days Before Grandpa, 91, Dies (Exclusive)」(Photo: Courtesy of Kasandra Lallier)』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)