◆サンリオピューロランドで過ごす。きらめく聖夜「Puroland Illumination Christmas」が開催

◆サンリオピューロランドで過ごす。きらめく聖夜「Puroland Illumination Christmas」が開催サンリオピューロランドにて、星をテーマとしたスペシャルイベント「Puroland Illumination Christmas」が、2024年12月25日(水)まで開催中。パレードやフォトスポット、クリスマス限定フードなど見どころ満載。さらに、キキ&ララと一緒に楽しむ体験型ライドバンジーVRや、実況グループ「カラフルピーチ」とのコラボイルミネーションショーも。サンリオピューロランドで忘れられないロマンチックなクリスマスを過ごして。

来場者も一緒にイルミを完成させる、期間限定クリスマスパレードは必見ピューロビレッジでは、期間限定パレード「Starry Starry Christmas Party」を上演。クリスマスをみんなで楽しく過ごしたいキキ&ララは、2人の生まれ故郷である”思いやり星”から持ってきた、たくさんの星をピューロビレッジに飾った。その星は不思議な力を持っていると言われており、みんなの思いやりの気持ちが集まると奇跡が起きるとか。キキ&ララが準備したクリスマスに奇跡が起きるのか、ピューロビレッジでぜひ一緒に見届けて。スマートフォンのライトでイルミネーションを完成させる、一緒にパレードに参加しているような演出や、星をイメージしたコスチュームでパレードを一緒に盛り上げるキャラクターたちの姿もお楽しみに。DATA■期間限定パレード「Starry Starry Christmas Party」出演キャラクター:リトルツインスターズ(キキ&ララ)、ハローキティ、シナモロール、マイメロディ、ポムポムプリン、ウィッシュミーメル、ポチャッコ上演場所:1F ピューロビレッジ上演時間:約20分(C) 2024 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ輝きあふれる華やかなフォトスポットで思い出を残して3Fエントランスホールには、星空のフォトスポットが登場! 星に腰かければ、まるで夜空を飛んでいるかのような写真が撮れるかも。ほかにも、館内各所にクリスマスツリーが置かれるほか、アトラクション「Kiki&Lalaトゥインクリングスタジオ」にもクリスマスツリーや星のカーテンが飾られる。幻想的なフォトスポットをお見逃しなく。DATA開催場所:3F エントランスホール/サンリオタウン2F Kiki&Lalaトゥインクリングスタジオ(C) 2024 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ星モチーフやイエローで彩った心ときめくクリスマス限定フードメニュー館内各レストランでは、イベントを盛り上げるクリスマス限定フードメニューが提供される。人気のモーニング限定メニューは、優しい甘さのスコーンとミニサイズのシナモンロールに、ハムと卵のサラダがついたスペシャルなセットメニューがクリスマスの朝を彩る。さらにノベルティ付きなのも嬉しいポイント。また、キャラクターモチーフの「Shooting Star☆ハンバーグピンクカレー」、「Starry Starry☆バターチキンカレー」にも、テーマである星モチーフがたくさん。ほか、「レアチーズケーキとマンゴープリンのお星さまパフェ」など見た目もキュートなデザートメニューや、キキ&ララをそれぞれモチーフにした「アップルキャラメルカスタードクレープ」、「アップルシナモンクレープ」など、全17種類が登場する。寒い季節でも暖かく過ごせる全館屋内型のピューロランドで、クリスマスならではのさまざまなコンテンツを楽しんでみては。DATA・クリスマス★モーニングセット 〜スコーン&シナモンロール〜 1200円※モーニングセットのノベルティ オリジナルキャラクターカード (全9種・ランダム)・Shooting Star☆ ハンバーグピンクカレー 1540円・Starry Starry☆バターチキンカレー 1540円・レアチーズケーキとマンゴープリンのお星さまパフェ 1000円・スターライト★パフェ 〜レモンとカスタードのモンブラン&チョコムース〜 1000円・アップルキャラメル カスタードクレープ 880円・アップルシナモンクレープ 880円