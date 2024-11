Snapdragon 8 Elite搭載の次期ゲーミングスマホ「REDMAGIC 10 Pro」が日本時間12月3日21時に発表へ!

ZTE傘下のNubia Technology(以下、nubia)は13日(現地時間)、同社が展開するゲーミングブランド「REDMAGIC」における次期ゲーミングスマートフォン(スマホ)「REDMAGIC 10 Pro(型番:NX789J)」を現地時間(EST)の2024年12月3日(火)7時に発表するとお知らせしています。日本時間(JST)では同日(12月3日)の21時となります。

December 3 | 7:00 AM EST



Mark your calendars. #REDMAGIC10Pro — REDMAGIC (@redmagicgaming) November 13, 2024

Try your luck with our spinning wheel and get amazing prizes.https://t.co/uPaMB7Ff0T pic.twitter.com/SR4HOQ96V7 — REDMAGIC (@redmagicgaming) November 13, 2024

合わせて公式Webサイト内にティザーWebページ( https://na.redmagic.gg/pages/redmagic-10-pro-lanch )を掲載して発表までのカウントダウンを行なっています。なお、REDMAGIC 10 Proはすでに紹介しているようにQualcommが展開する「Snapdragon」ブランドにおけるハイエンドクラスのスマートフォン(スマホ)などのモバイル製品向けの最新チップセット(SoC)「Snapdragon 8 Elite Mobile Platform(型番:SM8750-AB)」(以下、Snapdragon 8 Elite)を搭載していることが予告されています。その他の詳細な製品情報は不明ですが、ティザーWebページでは「10 Generations, Zero Limits(10世代目、制限はない)」がコンセプトだして「Get ready for the ultimate gaming phone-faster and more powerful than ever.(究極のゲーミングスマホを是非お楽しみください。これまで以上に高速でパワフルです。)」と紹介しています。また現時点では日本で販売されるかどうかは明らかにされていませんが、これまでにも同社ではREDMAGICシリーズは現行機種「REDMAGIC 9S Pro」などを日本でも発売してきているため、REDMAGIC 10 Proも発売される可能性は高いと思われます。REDMAGIC 10 ProはNubiaが展開しているゲーミングブランドのREDMAGICにおける次期ゲーミングスマホで、最新のハイエンド向けSoCであるSnapdragon 8 Eliteを搭載し、より高い性能を備えているとされており、特にSnapdragon 8 Eliteは新たにQualcommが開発した次世代カスタムCPU「Qualcomm Oryon CPU」を搭載した初めてのSnapdragonシリーズの製品となり、これまでの「Snapdragon 8 Gen *」といった名称から変更されてかなり性能が向上しているようです。実際にSnapdragon 8 Eliteを搭載している他の製品はベンチマークにて従来の製品よりもかなり高いスコアを出しており、REDMAGIC 10 Proもベンチマークアプリ「Geekbench 6」ではCPUのシングルコアで3200前後、マルチコアで10000前後、GPUで25000前後と、前機種のREDMAGIC 9S Proの結果(CPUのシングルコアで2200前後、マルチコアで7000前後、GPUで15000前後)と比べてかなり高くなっているようです。なお、噂では従来通りのアンダーディスプレイフロントカメラとフラットリアカメラによるフルフラットデザインを採用しており、画面は約6.85インチ1216×2688ドット有機ELディスプレイ(144Hzリフレッシュレート、明るさ最大2000nits、431ppiなど)で、背面パネルはガラス素材、側面などのフレームはアルミニウム素材となっており、冷却用ファンが内蔵され、520Hzの感圧センサーによるタッチキーを搭載しているということです。また主な仕様は6500mAhバッテリーや最大80W急速充電、USB Type-C端子(USB 3.2 Gen 2、OTG、Display Port)、3.5mmイヤホンマイク端子、12GB内蔵メモリー(RAM)、256GBまたは512GB内蔵ストレージ、画面内指紋認証、顔認証、Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4、NFC Type A/B、赤外線リモコン、ステレオスピーカー、位置情報取得(A-GNSSなど)で、カメラは以下の構成となっており、サイズは約163.4×76.1×8.9mm、質量は約229g、本体色はDark KnightおよびWhite Knight、Transparent Silver DeuteriumTransparent Dark Knightの4色とされています。<フロントカメラ>・約1600万画素CMOS(1/3.06型、1.0μm)+広角レンズ(F2.0)<リアカメラ>・約5000万画素CMOS(1/1.5型、1.0μm、4in1、PDAF)+広角レンズ(F1.9、OIS)・約5000万画素CMOS(1/2.88型、0.61μm、4in1)+超広角レンズ(F2.2)・約200万画素CMOS+マクロレンズ(F2.4)

記事執筆:memn0ck

■関連リンク・エスマックス(S-MAX)・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter・S-MAX - Facebookページ・nubia REAMAGIC 10 Pro 関連記事一覧 - S-MAX・REDMAGIC 10 Pro Launch - REDMAGIC(US and Canada) - REDMAGIC (US and Canada)・REDMAGIC(レッドマジック)日本公式サイト - ゲーマーのためのハイスペックゲーミングスマホ オフィシャルホームページ - REDMAGIC (Japan)