Amazonのプライム・ビデオに、番組の内容をAIで要約する機能「X-Ray Recaps」が追加されることがわかりました。どのエピソードを見ていても最適な要約が表示されるのがポイントです。Prime Video’s X-Ray Recaps Feature Keeps You Up to Speed on Your Favorite Showshttps://www.aboutamazon.com/news/entertainment/amazon-prime-video-x-ray-recaps

Amazon Launches AI Tool that Recaps Entire Seasons of Shows for Youhttps://www.indiewire.com/news/business/amazon-prime-video-x-ray-recaps-ai-feature-1235062775/Prime Video X-Ray Recaps: Amazon Launches AI-Generated TV Show Recapshttps://variety.com/2024/tv/news/prime-video-x-ray-artificial-intelligence-tv-show-recaps-1236199827/プライム・ビデオには「X-Ray」という機能がすでに実装されており、番組を見ているときに一時停止ボタンを押すとキャストや制作秘話を画面上に表示してくれることがあります。AmazonはこのX-Rayの機能を拡張し、新たにAIで要約をする「X-Ray Recaps」を追加することを明らかにしました。X-Ray Recapsは、クリフハンガー(引き)やプロットポイント、その他の詳細について短い文章で配信するものと説明されていて、番組に登場するシーンの一部の要約から、番組全体の要約、果てはシーズン全体の要約まで、「ユーザーが今見ているのが番組の何分何秒の時点なのか」まで確かめて簡潔でわかりやすい要約を提供するとのことです。これにより、番組を数分だけ見逃してしまった時や久しぶりに番組を見るときなどにいちいち巻き戻して見る必要がなくなるといいます。X-Ray Recapsの画像が以下。一時停止時に「Recap episode」「Recap season 2」「Recap previous season」などの選択肢が表示され、今見ているエピソードや前回のエピソード、シーズン全体を要約できるようになっています。Amazonいわく、X-Ray Recapsはユーザーが現在見ている時点までのみを要約するため、設計上はネタバレの心配がないそうです。プライム・ビデオの製品担当副社長であるアダム・グレイ氏は、「ユーザーは番組をどこまで見たのかを忘れてしまうという一般的な問題を抱えており、私たちはこの問題に直接取り組んでいます。X-Ray Recapsで印象的な場面や重要なプロットの要約を配信することで、ユーザーは視聴していた番組の内容を思い出したり、そもそもなぜその番組が好きになったのかを再発見したりすることができます」と述べました。