¡ÚÊ¡²¬¡¦ÇîÂ¿ÅÚ»º¡Û¥¯¥ê¡¼¥à¤Ê¤·¤Î¥Á¥í¥ê¥¢¥ó⁉¹á¤Ð¤·¤¯¤Æ·Ú¤ä¤«¡Ö¥Á¥í¥ê¥¢¥ó¥¨¥¢¡¼¡×
Ê¡²¬¸©¤ÎÏ·ÊÞ²Û»ÒÅ¹¡ÖÀéÄ»ñ½Æ¬ÁíËÜÊÞ¡×¡£
ÁÏ¶È¤Ï¤Ê¤ó¤È1630¡Ê´²±Ê7¡ËÇ¯¤Ç¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÆîÈÚ²Û»Ò¤ò¥ë¡¼¥Ä¤È¤·¤¿¤ª²Û»Ò¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥µ¥¯¥Ã¤È·Ú¤¤Åû¾õ¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤Ë¡¢¥Ð¥Ë¥é¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤¬Æþ¤Ã¤¿Âç¿Íµ¤¤Î¡Ö¥Á¥í¥ê¥¢¥ó¡×¤Ï¡¢º£¤äÊ¡²¬¤ÎÄêÈÖÅÚ»º¡£
¤½¤ó¤Ê¥Á¥í¥ê¥¢¥ó¤Ë¥¯¥ê¡¼¥à¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¥Á¥í¥ê¥¢¥ó¥¨¥¢¡¼¡×¤Ï¡¢9ËÜÆþ¤ê¡Ê800±ß¡£È¢¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Ë¤È5ËÜÆþ¤ê¡Ê600±ß¡£¥¸¥ã¡¼¥¿¥¤¥×¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Ë¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï¤Î¥Á¥í¥ê¥¢¥ó¤Î¥Ý¥Ã¥×¤Ê°õ¾Ý¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Á¥í¥ê¥¢¥ó¥¨¥¢¡¼¡×¤Ï¡Ö¥Á¥í¥ê¥¢¥ó¥í¥ó¥°¡×¤ÈÆ±¤¸¥µ¥¤¥º¡£
¥¯¥ê¡¼¥à¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ö¤ó¡¢Çö¤¤¥í¡¼¥ë¥¯¥Ã¥¡¼¤¬¤è¤ê¥µ¥¯¥Ã¤È·Ú¤ä¤«¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¢ö
È¯¹Ú¥Ð¥¿¡¼¤äÊ¡²¬¤Î·ÀÌóÍÜ·Ü¾ì¤Ç¤È¤ì¤¿ÀéÄ»²°ÀìÍÑ·ÜÍñ¤Ê¤É¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤ÊºàÎÁ¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤ÈË°¤¤Î¤³¤Ê¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¹á¤Ð¤·¤¯¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¿©´¶¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª¡×¤È»×¤¦¤«¤¿¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
¤³¤Î¡Ö¥Á¥í¥ê¥¢¥ó¥¨¥¢¡¼¡×¡¢Å¹ÊÞÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤â¹ØÆþ²ÄÇ½¡£
¼êÅÚ»º¤Ë¡¢¤ª¤ä¤Ä¥¿¥¤¥à¤Ë¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
ÀäÂÐ³°¤µ¤Ê¤¤¼êÅÚ»º¤Ê¤é¡ª¡Ø¶äºÂ¥Ï¥×¥¹¥Ö¥ë¥¯¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ò¥§¥ó¡Û¥¯¥Ã¥¡¼´Ì¡ÚÄÌÈÎ²Ä¡Û
¡Úµ¢¾ÊÅÚ»º¤Ë¤â¡Û¸¸¤Î¥¯¥Ã¥¡¼´Ì¡ª¥Þ¥â¥ó¡¦¥¨¡¦¥Õ¥£¡¼¥æ¤Î¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ó¥¹¥¥å¥¤¡×¡Ú¿À¸Í¡Û/div>
ÁÏ¶È¤Ï¤Ê¤ó¤È1630¡Ê´²±Ê7¡ËÇ¯¤Ç¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÆîÈÚ²Û»Ò¤ò¥ë¡¼¥Ä¤È¤·¤¿¤ª²Û»Ò¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥µ¥¯¥Ã¤È·Ú¤¤Åû¾õ¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤Ë¡¢¥Ð¥Ë¥é¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤¬Æþ¤Ã¤¿Âç¿Íµ¤¤Î¡Ö¥Á¥í¥ê¥¢¥ó¡×¤Ï¡¢º£¤äÊ¡²¬¤ÎÄêÈÖÅÚ»º¡£
¤½¤ó¤Ê¥Á¥í¥ê¥¢¥ó¤Ë¥¯¥ê¡¼¥à¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¯¥ê¡¼¥à¤Ê¤·¤Î¥Á¥í¥ê¥¢¥ó⁉¡¡¥Á¥í¥ê¥¢¥ó¥¨¥¢¡¼
¡Ö¥Á¥í¥ê¥¢¥ó¥¨¥¢¡¼¡×¤Ï¡¢9ËÜÆþ¤ê¡Ê800±ß¡£È¢¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Ë¤È5ËÜÆþ¤ê¡Ê600±ß¡£¥¸¥ã¡¼¥¿¥¤¥×¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Ë¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Á¥í¥ê¥¢¥ó¥¨¥¢¡¼¡×¤Ï¡Ö¥Á¥í¥ê¥¢¥ó¥í¥ó¥°¡×¤ÈÆ±¤¸¥µ¥¤¥º¡£
¥¯¥ê¡¼¥à¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ö¤ó¡¢Çö¤¤¥í¡¼¥ë¥¯¥Ã¥¡¼¤¬¤è¤ê¥µ¥¯¥Ã¤È·Ú¤ä¤«¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¢ö
È¯¹Ú¥Ð¥¿¡¼¤äÊ¡²¬¤Î·ÀÌóÍÜ·Ü¾ì¤Ç¤È¤ì¤¿ÀéÄ»²°ÀìÍÑ·ÜÍñ¤Ê¤É¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤ÊºàÎÁ¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤ÈË°¤¤Î¤³¤Ê¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¹á¤Ð¤·¤¯¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¿©´¶¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª¡×¤È»×¤¦¤«¤¿¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
¤³¤Î¡Ö¥Á¥í¥ê¥¢¥ó¥¨¥¢¡¼¡×¡¢Å¹ÊÞÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤â¹ØÆþ²ÄÇ½¡£
¼êÅÚ»º¤Ë¡¢¤ª¤ä¤Ä¥¿¥¤¥à¤Ë¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¥Á¥í¥ê¥¢¥ó¥¨¥¢¡¼
9ËÜÆþ¤ê¡Ê19.5cm ¡ß16.5cm ¡ß3cm¡Ë¡¿5ËÜÆþ¤ê¡ÊÄ¾·Â6¡ß ¹â¤µ14.5cm¡Ë¡ÚÆü¤â¤Á¡§À½Â¤Æü¤è¤ê180Æü´Ö¡Û¡¿¶å½£¡¦Ê¡²¬¡¿¤ª¤¹¤¹¤á¥·¡¼¥ó¡¦¤ªÅÚ»º¡¦¼«ÂðÍÑ
SHOP¡¡DATA
ÀéÄ»ñ½Æ¬ÁíËÜÊÞ¡¡ËÜÅ¹
ËÜÅ¹
Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¾åÀîÃ¼Ä®9-157
TEL:092-283-8101
9ËÜÆþ¤ê¡Ê19.5cm ¡ß16.5cm ¡ß3cm¡Ë¡¿5ËÜÆþ¤ê¡ÊÄ¾·Â6¡ß ¹â¤µ14.5cm¡Ë¡ÚÆü¤â¤Á¡§À½Â¤Æü¤è¤ê180Æü´Ö¡Û¡¿¶å½£¡¦Ê¡²¬¡¿¤ª¤¹¤¹¤á¥·¡¼¥ó¡¦¤ªÅÚ»º¡¦¼«ÂðÍÑ
SHOP¡¡DATA
ÀéÄ»ñ½Æ¬ÁíËÜÊÞ¡¡ËÜÅ¹
ËÜÅ¹
Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¾åÀîÃ¼Ä®9-157
TEL:092-283-8101
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥× https://www.chidorishop.com/
´ØÏ¢µ»ö
ÀäÂÐ³°¤µ¤Ê¤¤¼êÅÚ»º¤Ê¤é¡ª¡Ø¶äºÂ¥Ï¥×¥¹¥Ö¥ë¥¯¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ò¥§¥ó¡Û¥¯¥Ã¥¡¼´Ì¡ÚÄÌÈÎ²Ä¡Û
¡Úµ¢¾ÊÅÚ»º¤Ë¤â¡Û¸¸¤Î¥¯¥Ã¥¡¼´Ì¡ª¥Þ¥â¥ó¡¦¥¨¡¦¥Õ¥£¡¼¥æ¤Î¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ó¥¹¥¥å¥¤¡×¡Ú¿À¸Í¡Û/div>