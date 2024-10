講談社から、東京ディズニーシーに誕生した「ファンタジースプリングス」を徹底的に深掘りした完全保存版のガイドブックが登場!

一冊丸ごとファンタジースプリングスだけをくわしく紹介した、初心者からマニアまで大満足の「東京ディズニーシー ファンタジースプリングス 公式 完全ガイド 120%楽しみつくす!」が発売されます☆

講談社「東京ディズニーシー ファンタジースプリングス 公式 完全ガイド 120%楽しみつくす!」

価格:1,650円(税込)

発売日:2024年10月30日(水)※発売日は店舗によって異なる場合があります

サイズ:たて257mm×よこ185mm

オールカラー/64ページ

販売店舗:全国の書店、Amazonなど

2024年6月6日、東京ディズニーシーにグランドオープンした世界初の新テーマポート「ファンタジースプリングス」

ディズニー・アニメーション映画『アナと雪の女王』『塔の上のラプンツェル』『ピーター・パン』の世界観が体験できる魅力のテーマポートとして、大きな話題となりました。

全64ページの一冊を通してファンタジースプリングスだけを徹底的に深掘りした「東京ディズニーシー ファンタジースプリングス 公式 完全ガイド 120%楽しみつくす!」は、基本情報からマニアックなポイントなどすみずみまで掲載。

マニアだけでなく、パーク初心者の方にもおすすめのガイドブックです。

ページをめくるたびに心躍る、豊富なビジュアルととにかく細かい解説が魅力の「東京ディズニーシー ファンタジースプリングス 公式 完全ガイド 120%楽しみつくす!」

ガイドブックでは、アトラクションのページでは、待機列にほどこされた細かな装飾も余すところなく紹介しています。

実際に体験する前に世界観へと入り込める特別な空間が、たっぷり2ページにわたって楽しめます。

また、レストランメニューのページでは、一つ一つの食材をクローズアップして徹底取材した内容が惜しみなく掲載されています。

レストランのメニューは各具材にまで注目し、装飾や空間もすみずみまでチェックできるのも嬉しいポイントです。

ほかにも、魔法の泉をバックグラウンドストーリーから徹底解説や、アトラクションのディープな楽しみ方や待機列での見どころまでたっぷり紹介。

さらに東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルのラグジュアリーな世界を徹底深掘りするページも掲載。

こだわりの内容と情報量で、これから行く方は期待がさらに高まり、もう行った方もきっとまた訪れたくなる一冊です。

もちろん、エリアマップや楽しみ方指南、そして気になる入場方法もくわしく掲載されています。

東京ディズニーシーの「ファンタジースプリングス」を徹底的に深掘りした完全保存版のガイドブック。

全国の書店、Amazonなどで販売される、講談社「東京ディズニーシー ファンタジースプリングス 公式 完全ガイド 120%楽しみつくす!」の紹介でした☆

© Disney

© Disney/Pixar

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

