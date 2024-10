【PS Store:今週の1本「テストドライブ アンリミテッド ソーラークラウン」】セール期間:10月23日23時59分まで

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation Storeの“今週の1本”としてプレイステーション 5用レース「テストドライブ アンリミテッド ソーラークラウン」のセールを実施している。期間は10月23日23時59分まで。

本作はNacon S.A.が手掛けるオープンワールドMMOレースゲームで、大衆車からハイパーカーまで100台を超える車種を収録しており、舞台の香港島で様々なレースやチャレンジに挑戦できる。セールでは「Silver Streets Edition」が38%オフとなる6,547円で販売されており、通常版よりもお得に購入することができる。

□PS Store「今週の1本」のページ

TEST DRIVE UNLIMITED SOLAR CROWN(C) 2024 published by Nacon S.A. and developed by Kylotonn Games. All rights reserved.