ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが2025年1月24日(金)から開催する『ユニバーサル・クールジャパン2025』は、10周年を迎え、日本のエンターテイメントを“超リアル”に体験できる特別な一年となる。記念すべきこの年には、日本の人気ミステリー作品が2つのアトラクションとして登場し、来場者を魅了することになる。『ユニバーサル・クールジャパン』は、2015年の初開催以来、国内外から多くの人気を集めてきた。この イベント は、あらゆる作品世界に体ごと入り込み、参加者がその一部となることで、驚きの体験を提供することをコンセプトにしている。2025年には、特に注目される2つの作品がアトラクションとして登場する。最初のアトラクションは、 東野圭吾 の「マスカレード」シリーズとの コラボレーション による参加型リアル・ミステリーショー『狙われた仮面舞踏会』だ。このショーは、2025年1月24日(金)から6月30日(月)まで開催され、ゲストは自らの手で謎を解き明かすことになる。会場は豪華絢爛なダイニング・シアター『ピーコック・シアター』で、参加者は仮面を装着し、豪華なビュッフェを楽しみながら、殺害予告という緊迫した状況に挑む。ゲストは、刑事「新田浩介」とともに、潜む犯人を見つけ出す役割を担い、リアルな推理を体感できる。もう一つの注目アトラクションは、毎年大人気の『 名探偵コナン ・ワールド』。2025年1月31日(金)から6月30日(月)まで開催され、ゲストはコナンたちと共に迫りくる謎に挑むことができる。極限推理体験が待っており、参加者は自らの頭脳を駆使して真犯人を追い詰める。このアトラクションには、 リアル脱出ゲーム 名探偵コナン ・ザ・エスケープ』やストーリー・ライド『 名探偵コナン ×ストーリー・ライド』、美食と推理が融合した『 名探偵コナン ・ミステリー・レストラン』など、複数の体験が用意されている。それぞれのアトラクションは、コナンの世界をリアルに体感できるようにデザインされており、ファンを楽しませること間違いなしだ。『ユニバーサル・クールジャパン2025』は、これらの新アトラクションに加え、パークオリジナルのフードやグッズも展開される予定だ。10周年を祝うにふさわしい、盛大なお祭り騒ぎが予想される。今後も新情報が続々と発表される予定なので、ぜひ公式サイトをチェックしてほしい。■アトラクション詳細開催期間:2025年1月24日(金)〜6月30日(月)開催場所:ピーコック・シアターアトラクション形式:参加型リアル・ミステリーショーチケット価格:大人・子ども共通 ¥7,728(税込¥8,500)〜所要時間:約120分(ビュッフェ時間を含む)※対象年齢:10歳以上推奨公式HP: https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/events/universal-cool-japan-2025/masquerade-mystery-show 名探偵コナン ・ザ・エスケープ』開催期間:2025年1月31日(金)〜6月30日(月)開催場所:ステージ 18アトラクション形式: リアル脱出ゲーム 名探偵コナン ×ストーリー・ライド』開催期間:2025年1月31日(金)〜6月30日(月)開催場所:ハリウッド・ドリーム・ザ・ライドアトラクション形式:ストーリー・ライド 名探偵コナン ・ミステリー・レストラン』開催期間:2025年1月31日(金)〜6月1日(日)開催場所:ロンバーズ・ランディングアトラクション形式:エンターテイメント・レストランチケット価格:大人[12歳以上]¥6,364(税込¥7,000)、子ども[4〜11歳]¥2,364(税込¥2,600)公式HP: https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/events/universal-cool-japan-2025/conan 書・紫舟(C) 東野圭吾 /集英社原作/青山剛昌「 名探偵コナン 」( 小学館 「週刊少年サンデー」連載中)(C) 2025 青山剛昌/ 名探偵コナン 製作委員会(C) SCRAPHARRY POTTER and all related characters and elements (C) & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.Minions and all related elements and indicia TM & (C) 2024 Universal Studios. All rights reserved.(C) NintendoTM & (C) Universal Studios & Amblin EntertainmentTM & (C) Universal Studios. All rights reserved.