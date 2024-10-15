ソラシドエアは、3路線で11月に臨時便を運航する。

運航便数は神戸〜沖縄/那覇線が6便、名古屋/中部〜沖縄/那覇線が4便、東京/羽田〜沖縄/那覇線が2便の計12便。エコノミークラス174席を配置した、ボーイング737-800型機で運航する。

航空券の販売は10月12日から開始している。

■ダイヤ

SNJ111 東京/羽田（08：40）〜沖縄/那覇（11：35）／11月2日

SNJ114 沖縄/那覇（17：40）〜東京/羽田（20：00）／11月4日

SNJ53 神戸（09：25）〜沖縄/那覇（11：35）／11月4日

SNJ99 神戸（14：40）〜沖縄/那覇（16：55）／11月2日・4日

SNJ54 沖縄/那覇（12：05）〜神戸（13：55）／11月2日・4日

SNJ100 沖縄/那覇（18：10）〜神戸（20：00）／11月3日

SNJ29 名古屋/中部（09：00）〜沖縄/那覇（11：35）／11月3日

SNJ81 名古屋/中部（14：55）〜沖縄/那覇（17：30）／11月3日

SNJ30 沖縄/那覇（12：15）〜名古屋/中部（14：15）／11月3日

SNJ82 沖縄/那覇（17：45）〜名古屋/中部（19：45）／11月2日