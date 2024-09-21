熊本vs秋田 スタメン発表
[9.21 J2第32節](えがおS)
※18:00開始
主審:中川愛斗
<出場メンバー>
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 田代琉我
DF 3 大西遼太郎
DF 13 岩下航
DF 24 江崎巧朗
MF 8 上村周平
MF 15 三島頌平
MF 19 古長谷千博
MF 21 豊田歩
FW 9 大本祐槻
FW 18 石川大地
FW 48 唐山翔自
控え
GK 23 佐藤優也
DF 2 黒木晃平
DF 5 阿部海斗
MF 7 竹本雄飛
MF 16 松岡瑠夢
MF 17 藤井皓也
FW 20 大崎舜
監督
大木武
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 4 蜂須賀孝治
DF 5 河野貴志
DF 16 村松航太
DF 27 喜岡佳太
MF 6 諸岡裕人
MF 29 佐藤大樹
MF 77 河村慶人
MF 80 小野原和哉
FW 10 小松蓮
FW 11 梶谷政仁
控え
GK 41 猪瀬康介
DF 2 岡崎亮平
MF 7 水谷拓磨
MF 25 藤山智史
FW 8 畑潤基
FW 9 中村亮太
FW 18 吉田伊吹
監督
吉田謙
※18:00開始
主審:中川愛斗
<出場メンバー>
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 田代琉我
DF 3 大西遼太郎
DF 13 岩下航
DF 24 江崎巧朗
MF 8 上村周平
MF 15 三島頌平
MF 19 古長谷千博
MF 21 豊田歩
FW 9 大本祐槻
FW 18 石川大地
FW 48 唐山翔自
控え
GK 23 佐藤優也
DF 2 黒木晃平
DF 5 阿部海斗
MF 7 竹本雄飛
MF 16 松岡瑠夢
MF 17 藤井皓也
FW 20 大崎舜
監督
大木武
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 4 蜂須賀孝治
DF 5 河野貴志
DF 16 村松航太
DF 27 喜岡佳太
MF 6 諸岡裕人
MF 29 佐藤大樹
MF 77 河村慶人
MF 80 小野原和哉
FW 10 小松蓮
FW 11 梶谷政仁
控え
GK 41 猪瀬康介
DF 2 岡崎亮平
MF 7 水谷拓磨
MF 25 藤山智史
FW 8 畑潤基
FW 9 中村亮太
FW 18 吉田伊吹
監督
吉田謙