[9.21 J2第32節](えがおS)

※18:00開始

主審:中川愛斗

<出場メンバー>

[ロアッソ熊本]

先発

GK 1 田代琉我

DF 3 大西遼太郎

DF 13 岩下航

DF 24 江崎巧朗

MF 8 上村周平

MF 15 三島頌平

MF 19 古長谷千博

MF 21 豊田歩

FW 9 大本祐槻

FW 18 石川大地

FW 48 唐山翔自

控え

GK 23 佐藤優也

DF 2 黒木晃平

DF 5 阿部海斗

MF 7 竹本雄飛

MF 16 松岡瑠夢

MF 17 藤井皓也

FW 20 大崎舜

監督

大木武

[ブラウブリッツ秋田]

先発

GK 1 山田元気

DF 4 蜂須賀孝治

DF 5 河野貴志

DF 16 村松航太

DF 27 喜岡佳太

MF 6 諸岡裕人

MF 29 佐藤大樹

MF 77 河村慶人

MF 80 小野原和哉

FW 10 小松蓮

FW 11 梶谷政仁

控え

GK 41 猪瀬康介

DF 2 岡崎亮平

MF 7 水谷拓磨

MF 25 藤山智史

FW 8 畑潤基

FW 9 中村亮太

FW 18 吉田伊吹

監督

吉田謙