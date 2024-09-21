¥Û¥ó¥À¿··¿¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥É¡×¤Î¡Ö¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼»ÅÍÍ¡×½é¸ø³«¡ª »Â¿·¡Ö¼ÖÃæÇñ»ÅÍÍ¡×¤Ï¡ÈÃÇÇ®¡É¡õ¡ÈÅÅÁõ¡É¤â´°È÷¡ª ¥í¥Ã¥¡¼2¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡×²£ÉÍ¤Ç½éÈäÏª
¥Ç¥Ó¥å¡¼´Ö¤â¤Ê¤¤¿··¿¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥É¡×¤ò¤µ¤Ã¤½¤¯¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼²½¡ª
¡¡2024Ç¯9·î14Æü¤«¤é15Æü¤Þ¤Ç¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¡Ê²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö²£ÉÍ¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¥·¥ç¡¼2024¡×¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¥Ó¥ë¥À¡¼¤Ê¤É¤¬Ìó130Âæ¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤ò½ÐÅ¸¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥í¥Ã¥¡¼2¡Ê²£ÉÍ»Ô°°¶è¡Ë¤Ï¡¢¥Û¥ó¥À¤Î¿··¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥É¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥É ¥¯¥í¥¹¥¿¡¼¡Ë¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¿··¿¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥É ¥¯¥í¥¹¥¿¡¼ MV¡ÊMountain Village¡Ë¡×¤ò²ñ¾ì¤Ç½éÈäÏª¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥É¤Ï¡¢2008Ç¯¤Ë½éÂå¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¥Û¥ó¥ÀºÇ¾®¥¯¥é¥¹¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤á¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¥Û¥ó¥À¡Ö¿··¿¡È¼ÖÃæÇñ»ÅÍÍ¡É¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Î¤Ê¤«¤Ë¹ª¤ß¤Ê¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢¸åÀÊ¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤È3Îó¥·¡¼¥ÈÇÛÃÖ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²Ù¼¼Éô¤òÀìÍÑÀß·×¤·¤¿2Îó¥·¡¼¥È¡¦5¿Í¾è¤ê»ÅÍÍ¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢Éý¹¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ê¡¼¥É¤Ï2024Ç¯6·î28Æü¤Ë8Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¼Â»Ü¤·¡¢3ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿··¿¥Õ¥ê¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢»Ò°é¤ÆÁØ¸þ¤±¤Î¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥É AIR¡Ê¥¨¥¢¡¼¡Ë¡×¤È¡¢SUV¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò²Ã¤¨¤¿¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥É CROSSTAR¡Ê¥¯¥í¥¹¥¿¡¼¡Ë¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤òÀßÄê¤·¤¿¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¿··¿¥Õ¥ê¡¼¥É ¥¨¥¢¡¼¤Î¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹4310mm¡ßÁ´Éý1695mm¡ßÁ´¹â1755mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹2740mm¤Ç¡¢ÀèÂå¥Õ¥ê¡¼¥É¤È¤Û¤ÜÆ±Åù¤Î5¥Ê¥ó¥Ð¡¼ÏÈ¤ò°Ý»ý¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Þ¤ï¤ê¤ò¥ï¥¤¥É²½¤·¤¿¿··¿¥Õ¥ê¡¼¥É ¥¯¥í¥¹¥¿¡¼¤Ï¼ÖÉý¤¬25mm³ÈÂç¤·1720mm¤È¤Ê¤ê¡¢3¥Ê¥ó¥Ð¡¼¼Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤â¤Ë¿·ÀßÄê¤Î2¥â¡¼¥¿¡¼¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Öe¡§HEV¡Ê¥¤¡¼¥¨¥¤¥Á¥¤¡¼¥Ö¥¤¡Ë¡×¤È¡¢1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼DOHC i-VTEC¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î2¤Ä¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢FF¡ÊÁ°ÎØ¶îÆ°¡Ë¤È4WD¤¬ÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¿··¿¤Ç¤Ï5¿Í¾è¤ê»ÅÍÍ¤¬¥Õ¥ê¡¼¥É ¥¯¥í¥¹¥¿¡¼¤Î¤ß¤ÎÀßÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼´Ö¤â¤Ê¤¤¿··¿¥Õ¥ê¡¼¥É ¥¯¥í¥¹¥¿¡¼ 5¿Í¾è¤ê»ÅÍÍ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼»ÅÍÍ¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¤Î¤¬¥í¥Ã¥¡¼2¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤ÎÈÎÇä¤äÀ°È÷¤Ë²Ã¤¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤ÎÀ½ºî¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀèÂå¥Õ¥ê¡¼¥É¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥É¡Ü MV¡×¤Ï¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿··¿¥Õ¥ê¡¼¥É ¥¯¥í¥¹¥¿¡¼ MV¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°ì¿·¤¹¤ë¤Ê¤É¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¼¼Æâ¤Ï¸åÀÊ¤ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¡¼¥È¤Ë´¹Áõ¤·¡¢ÂÐÌÌÂÐºÂ¤Î¥À¥¤¥Í¥Ã¥È¹½Â¤¤Ë²þÁõ¡£Ä¹¤µ1800mm¡ßÉý1270mm¤Ç¥Ù¥Ã¥É¥Þ¥Ã¥È¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âç¿Í2Ì¾¤Î½¢¿²¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ä¡¢º¸±¦¤Î¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥Í¥ëÆâÂ¦¤ËÃªÉÕ¤¤Î¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¤ë¤Û¤«¡¢Áö¹Ô½¼ÅÅ²ÄÇ½¤Ê92Ah¤Î¥µ¥Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤äAC100V¥³¥ó¥»¥ó¥È¡¢USB¥Ý¡¼¥È¡¢³°ÉôÅÅ¸»¥³¥Í¥¯¥¿¡¼¤Ê¤É¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤¿ÅÅÁõ¥¥Ã¥È¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç1500W¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¼¤äÅ·°æÃÇÇ®²Ã¹©¡¢¥«¡¼¥Æ¥ó¥»¥Ã¥È¡¢¥¨¥ó¥¸¥óÄä¼Ö»þ¤Ë»È¤¨¤ëFF¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²£ÉÍ¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¥·¥ç¡¼2024²ñ¾ì¤Ç¤â¤³¤¦¤·¤¿ÁõÈ÷¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Õ¥ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó»ÅÍÍ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¹¥É¾¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¼¡¡¹¤È½¸¤Þ¤ëÍè¾ì¼Ô¤ÎÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢²ñ´üÃæ¤Ï¾ï¤Ë¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥í¥Ã¥¡¼2¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¡¢¿··¿¥Õ¥ê¡¼¥É ¥¯¥í¥¹¥¿¡¼ MV¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ï398Ëü2700±ß¡Ê¥¬¥½¥ê¥ó¡¦FF¥â¥Ç¥ë¡Ë¤«¤é¡£
¡¡Å¸¼¨¼ÖÎ¾¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó¹þ¤ß¤Ç459Ëü8700±ß¡£8¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼ÅÐÏ¿¤È¤Ï¤»¤º¡¢3¥Ê¥ó¥Ð¡¼»ÅÍÍ¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£