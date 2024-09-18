¡È·ÝÇ½³¦¶þ»Ø¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¹¥¤¡É¤Þ¤ë¤Ô¡ÖB¥ê¡¼¥°¡¢¤¼¤Ò°ì½ï¤Ë¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¡¦½÷Í¥¤Î¤Þ¤ë¤Ô¡Ê24ºÐ¡Ë¤¬¡¢9·î15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¡ÖABEMA¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥à¡×¡ÊABEMA¡Ë¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
·ÝÇ½³¦¶þ»Ø¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¹¥¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤Þ¤ë¤Ô¤Ï¡¢¼«¿È¤âÃæ³Ø¡¦¹â¹»¤È¥Ð¥¹¥±Éô¤Ë½êÂ°¡£¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Î¼Ì¿¿¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤ä¤À¡Á¡ª¤³¤³°Ê³°¤Ï¤â¤¦½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢B¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤Î°ËÆ£Âç»ÊGM¤Î»Å»öÆâÍÆ¤ËÌ©Ãå¡£¥Á¡¼¥à¤È¥Õ¥í¥ó¥È¤Î²Í¤±¶¶¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¸µÁª¼ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤ÇÊ³Æ®¤¹¤ë»Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤Î¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ô¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¤¢¤²¡¢¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¥¬¡¼¥É¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÁª¼ê¤Ï¿ÈÄ¹¤¬¾®¤µ¤¤¤¬¡¢¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤ÏÂç¤¤¤¡£¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë·ê¤¬¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¡×¤È¸ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Öº£Ç¯¤ÏB¥ê¡¼¥°Á´ÂÎ¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢B¥ê¡¼¥°¤ÎÁ´Éô¤¬Ê¬¤«¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò°ì½ï¤Ë¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
·ÝÇ½³¦¶þ»Ø¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¹¥¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤Þ¤ë¤Ô¤Ï¡¢¼«¿È¤âÃæ³Ø¡¦¹â¹»¤È¥Ð¥¹¥±Éô¤Ë½êÂ°¡£¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Î¼Ì¿¿¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤ä¤À¡Á¡ª¤³¤³°Ê³°¤Ï¤â¤¦½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢B¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤Î°ËÆ£Âç»ÊGM¤Î»Å»öÆâÍÆ¤ËÌ©Ãå¡£¥Á¡¼¥à¤È¥Õ¥í¥ó¥È¤Î²Í¤±¶¶¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¸µÁª¼ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤ÇÊ³Æ®¤¹¤ë»Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤Î¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ô¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¤¢¤²¡¢¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¥¬¡¼¥É¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÁª¼ê¤Ï¿ÈÄ¹¤¬¾®¤µ¤¤¤¬¡¢¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤ÏÂç¤¤¤¡£¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë·ê¤¬¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¡×¤È¸ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Öº£Ç¯¤ÏB¥ê¡¼¥°Á´ÂÎ¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢B¥ê¡¼¥°¤ÎÁ´Éô¤¬Ê¬¤«¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò°ì½ï¤Ë¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£