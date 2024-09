回線速度はNTTフレッツ光と同品質！enひかり「10Gbps価格破壊への挑戦」

enひかりを提供する社縁人は、最大概ね10Gbpsのenひかりクロスの月額料金を2024年10月利用分より10Gbps挑戦価格へ値下げしました。

enひかり「10Gbps価格破壊への挑戦」

enひかりを提供する社縁人は、最大概ね10Gbpsのenひかりクロスの月額料金を2024年10月利用分より10Gbps挑戦価格へ値下げ。

enひかりクロスを利用しているすべての方は、手続き不要で10月利用分より新価格が適用されます。

「enひかりクロス」10月から10Gbps挑戦価格4,470円(税込4,917円)

NTT光コラボレーションモデル最安値水準にて格安の光インターネットサービスを提供しておりますが、最大概ね10Gbpsの超高速インターネット回線を利用出来るよう、2024年10月ご利用分より以下の通り10Gbps挑戦価格へ値下げ。

ただし、この10Gbps挑戦価格は、ある程度の契約回線数がなければ維持できないレベルの価格設定の為、2027年1月1日時点のenひかりクロス契約回線数が12,000回線に満たない場合、これまでの価格を上限に再度価格の見直しを行う予定です。

通信の品質につきましてはこれまでと変わりありません。

※2024年8月時点のenひかりクロス(10Gbps)契約回線数3,805回線

■料金改定月及び手続きについて

2024年10月利用分よりenひかりクロスご契約者様に対し自動的に新価格を適用。

■新月額料金について(IPv6対応プロバイダ料金含む)

【enひかりクロスタイプ】

・enひかりクロス with v6プラス 4,950円(税込5,445円)

→新月額料金4,470円(税込4,917円)

・enひかりクロス with Xpass(クロスパス) 4,950円(税込5,445円)

→新月額料金4,470円(税込4,917円)

enひかりクロス詳細: https://enhikari.jp/cross.html

enひかり「勝手に割り」適用の方につきましては、上記新料金よりさらに100円(税込110円)/月割引となります。

■enひかり「勝手に割り」適用後新月額料金

・enひかりクロス with v6プラス 4,370円(税込4,807円)

・enひかりクロス with Xpass(クロスパス) 4,370円(税込4,807円)

※enひかり「勝手に割り」適用にはenひかりカスタマーセンターへの申請が必要です。

■enひかりクロスの特長

・回線速度はNTTフレッツ光と同品質の最大10Gbps

・戸建て向け10Gサービスの月額料金最安値

引用元( https://xn--54qx9k7tukpqvtt.jp )

・光回線の通信速度ランキング2位

・IPv6IPoEプロバイダ込でv6プラス又はXpassより選択可能

・最低利用期間や違約金なし、気に入らなければいつでも解約可能

・2021年から終了日未定のキャンペーンにより基本工事費完全無料

・10G対応ルーター大特価キャンペーンにより格安でルーター購入可能

・enひかり電話・テレビ・電気・固定IP・VPN・再エネ買取など付加サービスも充実

・Wi-Fiレンタルサービスがいつでも+3泊4日無料

