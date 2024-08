1

ビヨンセやスティービー・ワンダーなど大物アーティストの出演でブランド価値を高めてきたサマソニの変わりようは、驚きとともに受け止められています。背景にあるのが“洋楽離れ”。アメリカやイギリスの音楽のチャートで占める割合が軒並み激減しているのです。2017年から2023年の間に、アメリカの曲がおよそ9割も減ったという衝撃の数字も。◆J-Waveの“洋楽離れ”が引き金?では、こうした現象はこの数年で急激に起きたことなのでしょうか? 筆者はひとつの仮説を立てたいと思います。それは、J-Waveの“洋楽離れ”が引き金説です。音楽系YouTuberでミュージシャンのみの氏の著書『にほんのうた 音曲と楽器と芸能にまつわる邦楽通史』(KADOKAWA)の中で、日本のポップスのオシャレ化、つまりは洋楽化に大きな影響を与えてきたのがJ-Waveだと書いています。実際、1988年の開局以来、J-Waveはほとんど洋楽、もしくは非日本語曲をオンエアしてきました。歌謡曲というしみついた体臭とは対極の、デオドラントな音楽を紹介し続けてきたのです。それがひと目でわかるのが、看板番組『TOKIO HOT 100』のチャートでしょう。開局初年度の年間チャート、上位10曲を見ると、U2、ビーチボーイズ、ボン・ジョヴィ、ペット・ショップ・ボーイズ、デュラン・デュラン、カイリー・ミノーグ、ジョージ・マイケル、アニタ・ベイカー、フィル・コリンズ、UB40といった面々が。日本のアーティストでは久保田利伸「DANCE IF YOU WANT IT」の43位が最高で、あとは米米CLUB、ユーミン、 爆風スランプ 、氷室京介がいるのみ。簡単に言うと、J-Waveはほぼ洋楽しか流さないラジオ局であり、その徹底した美意識がある時代の日本のポップスを形作るうえで欠かせない要素だったのですね。J-Waveのセンスに見合う日本語のポップスを作るために、洋楽のエッセンスを研究する。 J-POP はそのように進化、発展を遂げてきたのです。◆2000年に起きた“地殻変動”ところが、この牙城が崩れる年がやってきます。2000年の年間チャートで、およそ半数近く40曲もの邦楽がチャートインしたのです。これにはJ-Waveを聞いてきた筆者も衝撃を受けました。日本の音楽受容が根っこから変わりつつあることを如実にあらわしていると感じたからです。もちろん、日本のポップスが洋楽と並べて聞いても遜色ない仕上がりになったと言えるかもしれません。けれども、1997年は7曲、1998年では10曲、そして前年の1999年でも20曲だったことを考えると、2000年に地殻変動が起きたとしか言えないほどの激変ぶりです。だから、近年言われている J-POP ガラパゴス化 とは、1999年から2000年の間に起きたJ-Waveのドラスティックな変化に端を発しているのだと思います。◆J-Waveが洋楽を断念した背景とは?では、J-Waveが洋楽を断念した背景には何があるのでしょうか? ひとつには、1990年代半ばにピークを極めた日本のCDバブルが挙げられます。小室ファミリーを筆頭に、ミスチル、ドリカム、B’zなどがこぞってミリオンヒットを連発した時代。市場規模が巨大化し、日本のアーティストとリスナーだけで経済圏が成立するようになったことです。“俺達だけでやってけるんじゃね?”という気運が音楽のジャンルで起きたのではないか。