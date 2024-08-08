パナソニック、シャープ、TVS REGZAで争う 今売れてる有機ELテレビTOP5 2024/8/8
「BCNランキング」2024年7月29日から8月4日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 VIERA
TH-55MZ1800（パナソニック）
2位 AQUOS OLED
4T-C55FQ1（シャープ）
3位 AQUOS OLED
4T-C48EQ2（シャープ）
4位 REGZA
48X8900N（TTVS REGZA）
5位 REGZA
55X8900L（TVS REGZA）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 VIERA
TH-55MZ1800（パナソニック）
2位 AQUOS OLED
4T-C55FQ1（シャープ）
3位 AQUOS OLED
4T-C48EQ2（シャープ）
4位 REGZA
48X8900N（TTVS REGZA）
5位 REGZA
55X8900L（TVS REGZA）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。