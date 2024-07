【PHOTO】NEXZ「明治安田Jリーグワールドチャレンジ2024」出演のため日本へ（動画あり）

26日午前、NEXZはスケジュールのため、金浦(キンポ)国際空港を通じて日本へ向かった。彼らは明日(27日)に国立競技場で開催される「明治安田Jリーグワールドチャレンジ2024 powered by docomo」(対戦カード:ヴィッセル神戸 vs. トッテナム ホットスパー)に出演し、パフォーマンスを披露する。また、日本で初となるショーケース「NEXZ SHOWCASE 2024 “Ride the Vibe”」を8月3日(土)と4日(日)に福岡・マリンメッセ福岡B館、8月17日(土)と18日(日)に大阪・エディオンアリーナ大阪(大阪府立体育会館)、8月24日(土)と25日(日)に東京・武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナで開催する。