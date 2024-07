2NE1、日本＆韓国で単独コンサートも！BLACKPINKのカムバックや新人デビューまで…YGアーティストの活動計画を発表

YG ENTERTAINMENTのヤン・ヒョンソク総括プロデューサーが、“2NE1プロジェクト”を電撃発表し、完全体での新たな出発を知らせた。ここに今年下半期から来年まで続く、YG所属アーティストたちの活発な活動計画も共に発表した。22日午後、YGの公式ブログとYouTubeチャンネルに「YG Announcemt 2NE1 / 2025 YG PLAN」というタイトルの動画を掲載した。ヤン・ヒョンソク総括プロデューサーは、デビュー15周年を迎えた2NE1とのコラボを公式化し、今後の活動計画を明かした。

先立ってYGの関係者は、ソウル合井洞(ハプチョンドン)にあるYGの新社屋でヤン・ヒョンソク総括プロデューサーと2NE1のメンバーが、約8年ぶりに対面したと明かした。世界中のファンたちの好奇心を刺激した話題の対面が、“コラボ”という目に見える結果に繋がった。ヤン・ヒョンソク総括プロデューサーの決断に、2NE1の強い意志が加わって決定した今回のプロジェクトの始まりは、単独コンサートの開催だ。2NE1はYGの全面的な支援の下で、10月初めにソウルでコンサートを開催する。続いて大阪、東京公演を皮切りに、その他の地域でもグローバルツアーを開催する予定だ。彼は「今度のコンサートは、とても特別な公演になると思う。2NE1とともに成長して、彼女たちの音楽を聴いていた世代たちが、思い出を共有している。すべてのスタッフと一生懸命に準備して、成功裏に公演を開催する」と語った。これとともにYG所属アーティストたちの活発な活動プランも公開された。ヤン・ヒョンソク総括プロデューサーは、「2025年には、たくさんのアーティストが同時に活動することになる」とし、「BLACKPINKのカムバックとワールドツアーが開始される年だ」と言及した。続いてTREASUREとBABYMONSTERもワールドツアーの開催を通じて、グローバル市場の攻略に乗り出す。もう一つの嬉しいニュースもあった。AKMUがニューアルバムのリリースを準備しており、12月末にWINNERのソン・ミノ、カン・スンユンが除隊を控えているため、WINNERの完全体での活動が見れるのもそう遠くはない。何よりも新人グループのローンチのために、準備に拍車をかけているという。彼が新人グループに言及したのは、今回が初めてだ。彼は「仮称『NEXT MONSTER』が待っている。来年には新人グループを、必ずファンの皆さんに紹介する」とし、「YG所属のアーティストたちが、ファンの皆さんと一緒に過ごせる時間を作るために頑張る」と伝えた。この日、動画の後半には2NE1のデビューシングル「Fire」をはじめ、「I Don't Care」「TRY TO FOLLOW ME」「Can't Nobody」「Go Away」「Clap your hands」「I AM THE BEST」など、数多くのヒット曲がメドレーで公開され、彼女たちの帰還に期待を高めた。