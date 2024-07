2014年7月15日のグランドオープンから2024年で10周年を迎える、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの大人気エリア『ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター』

2024年はアニバーサリー・イヤーにふさわしい数々の魔法体験によって、ゲストの魔法史をぬりかえる、特別な1年が届けられます☆

ホグワーツ魔法魔術学校の4寮をイメージした特製チュリトスが再登場!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」チュリトス

発売日:2024年7月15日

販売場所:マジック・ニープ・カート

※販売するチュリトスの種類は各日2種となります(日によって異なります)

「ハリー・ポッター」物語の世界を、圧倒的なスケールと徹底した細部へのこだわりで再現した壮大なエリア「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」

そびえ立つホグワーツ城、その前には魔法使いの住むホグズミード村が広がり、ライド・アトラクションや数々のお店も並ぶ人気スポットです。

そんな「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」にある果物や飲み物、スナックを取りそろえた、カラフルなフルーツ・カート「マジック・ニープ・カート」では、ホグワーツ魔法魔術学校の4寮をイメージした「4寮チュリトス」を販売。

映画『ハリー・ポッターと賢者の石』公開20周年を記念し、2020年から期間限定で販売され、人気を博した人気メニューが再登場!

各寮のイメージに合わせた、カラフルなトッピングが乗ったチュリトスです。

販売されるチュリトスの種類は、4種類のうち各日2種。

どの寮のチュリトスが販売されるかはお楽しみです。

赤と黄色の斜めストライプ「グリフィンドール・チュリトス」

黄色と黒のコントラストの「ハッフルパフ・チュリトス」

青の繊細な模様が入った「レイブンクロー・チュリトス」

蛇をイメージした模様がデザインされた「スリザリン・チュリトス」の4種類。

好きな寮のチュリトスを手に、魔法界をさらに楽めるスイーツです☆

各日2種類販売、販売種類は日によって異なるので、どの寮が食べられるのかはお楽しみです!

