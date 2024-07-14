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Source
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- How SpaceX Mastered Space Suits (YouTube)YKK³ô¼°²ñ¼Ò - ¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËYKK¥¹¥Ú¡¼¥¹X - WikipediaSoichi Noguchi, Ph.D.
- Ìî¸ý±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Î±§ÃèÊë¤é¤·054 SpaceX ±§ÃèÉþ²òÀâÌî¸ýÁï°ì¡¿Ãø¡¢ÌðÌî¸²»Ò¡¿Ãø¡¢ÎÓ¸øÂå¡¿¼èºà¡¦Ê¸¡Ö±§Ãè¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ÏÃÏµå¤òÃÎ¤ë¤³¤È¡×¥¦¥©¥ë¥¿¡¼¡¦¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¥½¥ó¡¿Ãø¡¢°æ¸ý ¹ÌÆó¡¿Ìõ¡Ö¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯ ¾å¡×¡Ö¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯ ²¼¡×
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