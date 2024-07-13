来週の【重要イベント】中国GDP、米小売売上高、国内CPI (7月15日～21日)
――――――――――――――――――― 7月15日 (月) ――
◆国内経済
★国内市場休場（海の日）
◆国際経済ｅｔｃ
・トルコ市場休場
★中国共産党・3中全会を開催 (～18日)
★中国MLF（中期貸出制度）金利
・中国6月70都市新築住宅価格動向 (10:30)
★中国4-6月期GDP (11:00)
★中国6月鉱工業生産指数 (11:00)
★中国6月小売売上高 (11:00)
★中国1-6月固定資産投資 (11:00)
・中国1-6月不動産開発投資 (11:00)
・ユーロ圏5月鉱工業生産指数 (18:00)
・米国7月ニューヨーク連銀製造業景気指数 (21:30)
・米共和党全国大会 (米ウィスコンシン州、～18日)
・ユーロ圏財務相会合
・パウエルFRB議長がワシントンのエコノミック・クラブで講演
【海外決算】
[米]ゴールドマン 、ブラックロック
――――――――――――――――――― 7月16日 (火) ――
◆国内経済
・2014年1～6月分の日銀金融政策決定会合議事録を公表 (8:50)
・5月第3次産業活動指数 (13:30)
◆国際経済ｅｔｃ
・ドイツ7月ZEW景況感指数 (18:00)
・ユーロ圏5月貿易収支 (18:00)
・ユーロ圏7月ZEW景況感指数 (18:00)
★米国6月小売売上高 (21:30)
・米国6月輸入物価指数 (21:30)
・米国6月輸出物価指数 (21:30)
・米国5月企業在庫 (23:00)
・米国7月NAHB住宅市場指数 (23:00)
・EU経済・財務相理事会（ECOFIN）
【海外決算】
[米]ユナイテッドヘルス・グループ 、バンク・オブ・アメリカ 、モルガンスタンレー 、チャールズシュワブ
◆新規上場、市場変更 など
〇Ｍａｃｂｅｅ Ｐｌａｎｅｔ <7095> ：東証Ｇ→東証Ｐ
〇グラフィコ <4930> ：上場廃止
――――――――――――――――――― 7月17日 (水) ――
◆国内経済
・6月訪日外客数 (16:15)
・芥川賞・直木賞の発表
◆国際経済ｅｔｃ
・インド市場休場
・英国6月消費者物価指数 (15:00)
・ユーロ圏6月消費者物価指数[改定値] (18:00)
・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)
★米国6月住宅着工件数 (21:30)
・米国6月住宅建築許可件数 (21:30)
★米国6月鉱工業生産指数 (22:15)
★米国6月設備稼働率 (22:15)
・米国石油在庫統計 (23:30)
・米国米地区連銀経済報告 (ベージュブック) (18日3:00)
・インドネシア中銀が政策金利を発表
・米国20年国債入札
【海外決算】
[米]ジョンソン・エンド・ジョンソン 、エレバンス・ヘルス /[欧]★ASMLホールディング
◆新規上場、市場変更 など
〇双信電機 <6938> ：上場廃止
――――――――――――――――――― 7月18日 (木) ――
◆国内経済
・6月貿易収支 (8:50)
・5年クライメート・トランジション利付国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
・英国6月失業率 (15:00)
・ユーロ圏5月建設支出 (18:00)
★ECB (欧州中央銀行) が政策金利を発表 (21:15)
・米国新規失業保険申請件数 (21:30)
★ラガルドECB総裁が記者会見 (21:45)
・米国7月フィラデルフィア連銀景況指数 (21:30)
・米国6月コンファレンス・ボード景気先行指数 (23:00)
・米国5月対米証券投資 (19日5:00)
・南アフリカ中銀が政策金利を発表
【海外決算】
[米]ネットフリックス 、アボットラボラトリーズ 、インテュイティブ 、ブラックストーン 、バーチュファイナンシャル 、ユナイテッドエアラインズ /[欧]ノキア /[ス]ノバルティス /[台]★台湾積体電路製造（TSMC） /[印]インフォシス
◆新規上場、市場変更 など
★カドス・コーポレーション <211A> ：東証Ｓ上場
〇サンウェルズ <9229> ：東証Ｇ→東証Ｐ
――――――――――――――――――― 7月19日 (金) ――
◆国内経済
★6月全国消費者物価指数 (8:30)
・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
◆国際経済ｅｔｃ
・ドイツ6月生産者物価指数 (15:00)
・ユーロ圏5月経常収支 (17:00)
【海外決算】
[米]アメリカン・エキスプレス 、トラベラーズ 、ハリバートン
――――――――――――――――――― 7月20日 (土) ――
特になし
――――――――――――――――――― 7月21日 (日) ――
特になし
※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。
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