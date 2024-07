キム・ジウォン、初来日ファンミで「犬のおまわりさん」から「First Love」まで披露！可愛すぎる“プレゼント”に大反響

最新主演ドラマ「涙の女王」が、韓国や日本はもちろん世界中で大ヒットとなり話題の女優キム・ジウォンの、自身初となる来日ファンミーティング「KIM JI WON 1ST FANMEETING BE MY ONE in JAPAN」が、7月7日に大阪、10日に東京で開催され、5倍以上にも及ぶ倍率の中からチケットを手に入れた約5,000人のファンたちが、楽しい時間を過ごした。映画「猫の恩返し」の主題歌として有名な「風になる」を歌い、颯爽とステージに登場したキム・ジウォン。日本語での歌のプレゼントに、オープニングから大きな歓声が上がった。手を振ったり水を飲んだり、日本語を話したりと一挙手一投足に客席からは「可愛い」などと大きな反応が起こり、熱狂的な人気ぶりを伺わせた。

今までに演じた作品や役柄に関するトークをする「BE MY ACTOR STORY」のコーナーでは、日本でも人気の高い「相続者たち」「太陽の末裔」「涙の女王」に関する、当時のエピソードを語った。記憶に新しい「涙の女王」については、客席からも大きな反響があり、彼女も演じた役柄ホン・ヘインのような表情を見せるなどして応えた。また、今までの衣装のスタイリングについても振り返り、演じたキャラクターそれぞれに愛着を見せ、女優としてのこだわりを感じることもできた。ファンミーティングを準備する様子を納めたVTRを挟み、ワンピース姿に着替えた彼女が再登場すると、さらに本人について深掘りしていくトークコーナー「BE MY WON」を展開。自身の性格や家での過ごし方などを話したほか、ファンが直接撮影できるフォトタイムを設けたりと観客を楽しませた。また、最近の趣味はウクレレであると明かすと、実際に弾き語りを披露。大阪では「犬のおまわりさん」を照れながらも可愛く歌い、東京では宇多田ヒカルの「First Love」をしっとりと歌いあげ、ファンを感動させた。イベント後半では、ファンからの質問に答えるQ&Aコーナーや、客席のファン参加型のゲームコーナーで、ファンとの交流も楽しんだ。また抽選でプレゼントも準備するなど、ファンへの愛情も惜しみなく表現した。そんな彼女へファンからもメッセージバナーイベントが行われると、彼女は日本語で「愛してます」と感動した様子を見せた。最後に改めてファンへの感謝の気持ちを述べ、「皆さんに伝えたい私の気持ちが歌詞に詰まっています」と紹介しイ・ハイの「ONLY」を披露。確かな歌唱力で歌いあげると「今日はたくさんの方に集まっていただき、ありがとうございます。私もいつでもどこでも皆さんのことを思い、応援していますので、元気でいてください」と挨拶し、大盛況のうちに公演は幕を閉じた。彼女は、韓国、日本に続きアジア各地で「KIM JI WON 1ST FANMEETING BE MY ONE」を続けていく予定だ。また、キム・ジウォンは、来月8月1日(木)に日本公式ファンクラブをオープンする。ファンクラブサイトに先駆けて開設されたX(旧Twitter)から今後の情報を確認することができる。

■公演概要

「KIM JI WON 1ST FANMEETING BE MY ONE in JAPAN」

【日程・会場】

7月7日(日)[大阪]NHK大阪ホール

7月10日(水)[東京]NHKホール



主催:株式会社フラウ・インターナショナル

協力:HighZium studio



■関連リンク

「KIM JI WON 1ST FANMEETING BE MY ONE in JAPAN」特設サイト

キム・ジウォン 日本公式X