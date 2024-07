サニーサイドアップが手掛ける、ほかでは手に入らない、人気キャラクターのレアなグッズが必ず当たる「Happyくじ」

Happyくじから、ピクサー作品の仲間たちが大集合したグッズが盛りだくさんな「Happyくじ/PIXAR」が登場します☆

ディズニー&ピクサー「Happyくじ/PIXAR」

価格:1回790.90円(税込)

発売⽇:2024年7⽉19⽇(⾦) より順次

景品内容:全11等級54種類 +Last賞

販売店舗:セブンーイレブン、イトーヨーカドー、ロフト、ゆめタウン

※セブンーイレブンは店舗によって20⽇、21⽇以降の発売になる可能性があります

※⼀部取り扱いのない店舗もあります

※店舗によって発売時期が異なる場合があります

「Happyくじ」から、ピクサー作品に登場する仲間たちが⼤集合した「Happyくじ/PIXAR」が登場。

A賞にはピクサーランプ&ピクサーボールのフィギュアセットが登場するほか、B賞〜F賞にはピクサー作品のあの名場⾯がよみがえるシーンフィギュアがラインナップされます。

他にもピクサー作品を1冊で振り返ることのできるポストカードブックや、ピクサーボール型のカプセルに入ったダイカットステッカーセットなどピクサーの世界観を堪能できる景品が⽬⽩押しです。

さらに今回のくじではLast賞を2種類⽤意。

セブン−イレブンでは『ピクサーランプ&ピクサーロゴ フィギュア』、イトーヨーカドー、ロフト、ゆめタウンでは『ウッディ&ウッディボールトス フィギュアセット』がゲットできます!

A賞:ピクサーランプ&ピクサーボール フィギュアセット

サイズ(約):全⾼20cm

種類:全1種

「Happyくじ/PIXAR」の⽬⽟となる、A賞の「ピクサーランプ&ピクサーボール フィギュアセット」

ピクサーを象徴するピクサーランプとピクサーボールが⼤迫⼒のフィギュアとして立体化されます!

B賞:シーンフィギュア『トイ・ストーリー』

サイズ(約):全⾼12.1cm

種類:全1種

映画『トイ・ストーリー』にて「バズ・ライトイヤー」が「ウッディ」を抱えて飛ぶシーンを再現したフィギュア。

2人の絆を感じさせる、思い出深いワンシーンがデザインされています。

C賞:シーンフィギュア『モンスターズ・インク』

サイズ(約):全⾼10.2cm

種類:全1種

「ジェームズ・P・サリバン」と「マイク・ワゾウスキ」をデザインした『モンスターズ・インク』のフィギュア。

扉の前で「ジェームズ・P・サリバン」に話しかける「マイク・ワゾウスキ」が立体化されています。

D賞:シーンフィギュア『カーズ』

サイズ(約):全⾼4.8cm

種類:全1種

「ライトニング・マックィーン」と「ドック・ハドソン」をデザインした『カーズ』フィギュア。

「ドック・ハドソン」に体を寄せ、凛々しい表情を向ける「ライトニング・マックィーン」がかっこいい!

E賞:シーンフィギュア『ファインディング・ニモ』

サイズ(約):全⾼11.6cm

種類:全1種

E賞のシーンフィギュアは、息子である「ニモ」の頭をなでる「マーリン」を立体化した『ファインディング・ニモ』

美しいサンゴや砂の模様など、細部まで丁寧に造形されています。

F賞:シーンフィギュア『リメンバー・ミー』

サイズ(約):全⾼12.1cm

種類:全1種

ギターを弾く主人公「ミゲル」と、「ヘクター」「イメルダ」をデザインした、F賞の『リメンバー・ミー』フィギュア。

”死者の国”の住人である「ヘクター」と「イメルダ」には、キラキラの塗装が施されています。

G賞:キャンバスボード

サイズ(約):H160×W333mm

種類:全3種

ディズニー&ピクサー作品の思い出深いワンシーンを切り取ったG賞のキャンバスボード。

玄関の前におもちゃたちが集合した『トイ・ストーリー』デザインのほか

”死者の国”の幻想的なアートを使用した『リメンバー・ミー』柄

カラフルな風船と共に雲の上を飛ぶシーンを落とし込んだ『カールじいさんの空⾶ぶ家』の全3種類がラインナップされます。

H賞:ポストカードブック

サイズ(約):H148×W100mm

種類:全8種

セット内容:1種につきポストカード24枚綴り

ピクサー作品のシーンがデザインされた24枚のポストカードが綴られたポストカードブック。

表紙に「バズ・ライトイヤー」と「ウッディ」をアップでプリントした『トイ・ストーリー2』デザインのほか

ホオジロザメの「ブルース」を背後に抱き合う「マーリン」と「ドリー」を描いた『ファインディング・ニモ』

「カール・フレドリクセン」や「ラッセル・キム」「ダグ」たちの躍動感あふれるアートを使用した『カールじいさんと空飛ぶ家』

ジャケット姿のモンスターたちが大集合した『モンスターズ・ユニバーシティ』

疾走感あるタッチで「ライトニング・マックィーン」のボディをレイアウトした『カーズ3』

”死者の国”をバックに軽快にステップを踏む「ミゲル」や「ヘクター」「ダンテ」を描いた『リメンバー・ミー』

臨場感たっぷりなアートが存在感抜群な『インクレディブル・ファミリー』デザインや

幻想的な街並みをバックに背中合わせになった「イアン・ライトフット」と「バーリー・ライトフット」兄弟を描いた『2分の1の魔法』柄などが展開されます。

各作品の名場面がたっぷり楽しめる、コレクションにもぴったりなグッズです。

I賞:ファブリックポスター

サイズ:B3

種類:全20種

歴代のディズニー&ピクサー映画のアートが楽しめる、B3サイズのファブリックポスター。

ピクサーの原点ともいえる、1996年公開の『トイ・ストーリー』をはじめ、

1999年に公開された、小さな虫の世界で巻き起こる大冒険を描いた『バグズ・ライフ』

カウボーイ人形「ウッディ」出生の秘密に迫る、2000年公開の『トイ・ストーリー2』

ネズミの「レミー」と見習いシェフ「リングイニ」が夢に向かっていく物語を描いた、2007年公開の『レミーのおいしいレストラン』

ピクサー作品の中で初めて人間を主人公にした、2009年公開の『カールじいさんの空飛ぶ家』

手違いで保育園に寄付された「ウッディ」たちの冒険を描いた、2010年公開の『トイ・ストーリー3』

世界最速の車を決定するワールド・グランプリに挑戦する「ライトニング・マックィーン」を描いた、2011年公開の『カーズ2』

ディズニー&ピクサーから誕生した初めてのヒロインであり、初めて女性が主人公となった、2012年公開の『メリダとおそろしの森』

「ジェームズ・P・サリバン」と「マイク・ワゾウスキ」の大学生時代を描いた前日譚として2013年に公開された『モンスターズ・ユニバーシティ』

2015年に公開された、“頭の中の世界”で繰り広げられる感動の冒険ファンタジー『インサイド・ヘッド』

身体は大きいのに弱虫な恐竜「アーロ」と、小さくてもたくましい少年「スポット」を主人公にした、2016年公開の『アーロと少年』

2018年に公開された、陽気でカラフルな死者の国を舞台に“家族の絆”を描いた『リメンバー・ミー』

ピクサーの記念すべき長編アニメーション20作目として2018年に公開された『インクレディブル・ファミリー』

「ウッディ」や仲間たちが、今まで見た事の無い外の世界を大冒険する姿を描いた、2019年公開の『トイ・ストーリー4』

内気な少年「イアン・ライトフット」と、陽気な兄「バーリー・ライトフット」の冒険と絆を描いた、2020年公開の感動作『2分の1の魔法』

魂(ソウル)の世界を舞台にした、2020年公開のファンタジー・アドベンチャー『ソウルフル・ワールド』

2021年に公開された、イタリアを舞台に<人間の世界>と<海の世界>を描いた『あの夏のルカ』

”ときどきレッサーパンダになってしまう女の子”を描いた、2022年公開の『私ときどきレッサーパンダ』

2022年に公開された、世界で最も有名なスペース・レンジャー「バズ・ライトイヤー」誕生の秘密を描いた『バズ・ライトイヤー』

火・水・土・風のエレメント(元素)が共に暮らす都市”エレメント・シティ”を舞台にした、2023年公開の『マイ・エレメント』柄全20種が登場します。

J賞:フラットポーチ

サイズ(約):H200×W180mm

種類:全8種

小物やお菓子、コスメなどを収納するのに便利なフラットポーチ。

ピクサー作品を象徴するモチーフをパターン化したデザインのほか

おもちゃたちをポップなタッチで描いた『トイ・ストーリー』

「マイク・ワゾウスキ」と共に「ブー」を抱えた「ジェームズ・P・サリバン」をプリントした『モンスターズ・インク』

イラストタッチのアートを使用した『レミーのおいしいレストラン』

2008年に公開された、未知なる宇宙へ旅立つ「ウォーリー」のを描いた長編アニメ映画『ウォーリー』

ハイアングルから切り取った「ライトニング・マックィーン」のアートがスタイリッシュな『カーズ』

物語の世界観を存分に堪能することができる『リメンバー・ミー』

スーパーパワーを持つ「ボブ」や「ヘレン」「ヴァイオレット」「ダッシュ」「ジャック・ジャック」たちを描いた『インクレディブル・ファミリー』の全8アートで展開されます。

K賞:ダイカットステッカーセット

サイズ(約):H80×W80mm以内

種類:全9種

各作品の様々なモチーフやデザインを使用したダイカットステッカー。

存在感抜群なピクサーボール型のカプセルに⼊っています。

ラインナップは「エイリアン」やピザプラネットのロゴなど5枚を封入した『トイ・ストーリー』デザインのほか

扉からお顔をのぞかせるモンスターたちや”23-19”の文字を取り入れた『モンスターズ・インク』

「ライトニング・マックィーン」の名前ロゴや、ボディに書かれた”95”の文字を施した『カーズ』

「ウォーリー」や「イブ」「モー」のかわいいデザインを使用した『ウォーリー』

スーパーパワーを持ったヒーロー家族たちをダイカットでデザインした『Mr.インクレディブル』

「ラッセル・キム」が着けているバッジやお家のアートを取り入れた『カールじいさんの空飛ぶ家』

カラフルな”死者の国”の世界観を表現した『リメンバー・ミー』

「ニモ」や「マーリン」はもちろん、「ハンク」や「デスティニー」柄も展開される『ファインディング・ドリー』デザイン

5つの感情「ヨロコビ」「カナシミ」「ビビリ」「ムカムカ」「イカリ」を描いた『インサイド・ヘッド』の全9種がラインナップされます。

セブン−イレブン限定 Last賞:ピクサーランプ&ピクサーロゴ フィギュア

サイズ(約):H12.5×W40cm

種類:全1種

セブン−イレブン限定のLast賞として『ピクサーランプ&ピクサーロゴ フィギュア』が登場。

すべてのピクサー作品のはじまりに登場する”ピクサーランプ”と”ピクサーロゴ”の名シーンがフィギュアとして立体化されています。

イトーヨーカドー、ロフト、ゆめタウン限定 Last賞:ウッディ&ウッディボールトス フィギュアセット

サイズ(約):全⾼20cm

種類:全1種

イトーヨーカドー、ロフト、ゆめタウン限定のLast賞としてラインナップされる『ウッディ&ウッディボールトス フィギュアセット』

『トイ・ストーリー2』の「ウッディ」と「ウッディのラウンドアップ」のボールトスが⽴体化されています。

ピクサーの仲間たちが⼤集合したフィギュアやキャンバスボード、ポストカードセットなどが当たるHappyくじ。

セブンーイレブン、イトーヨーカドー、ロフト、ゆめタウンにて2024年7⽉19⽇より順次販売が開始される「Happyくじ/PIXAR」の紹介でした☆

© Disney/Pixar

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 『トイ・ストーリー』や『リメンバー・ミー』の名場面フィギュアなど全11等級54種類!「Happyくじ/PIXAR」 appeared first on Dtimes.