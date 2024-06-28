【Steam：KONAMI「サマーセール」】
セール期間：6月28日～最長7月12日まで

　コナミデジタルエンタテインメントは、プラットフォーム「Steam」にて「サマーセール」を6月28日より開催している。開催期間は最大7月12日まで。

　本セールでは対象となる同社のダウンロードタイトルが特別価格で販売される。ラインナップには「METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1」、「Castlevania Advance Collection」、「魂斗羅 オペレーション ガルガ」などがある。

□KONAMI「サマーセール」

KONAMI「サマーセール」対象タイトル（一部）

METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1

通常価格：7,480円
セール価格：5,984円（20％オフ）

□Steamの「METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1」

SUPER BOMBERMAN R2

通常価格：5,995円
セール価格：3,597円（40％オフ）

□Steamの「SUPER BOMBERMAN R2」

Castlevania Advance Collection

通常価格：2,200円
セール価格：1,320円（40％オフ）

□Steamの「Castlevania Advance Collection」

Contra: Operation Galuga

通常価格：3,850円
セール価格：2,887円（25％オフ）

□Steamの「Contra: Operation Galuga」

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