【スマイルフェス2024】東京会場:6月22日、23日 開催予定会場: ベルサール秋葉原 東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビルB1、1F 大阪会場:8月3日、4日 開催予定会場: 梅田サウスホール 大阪府大阪市北区梅田1-13-1 大阪梅田ツインタワーズ、サウス11F 入場料:無料

Solarainは、イベント「スマイルフェス2024」にて「ライザのアトリエ」や「閃乱カグラ」などのフィギュアを展示している。

今回イベント会場では同社のブースを展開しており、アニメ「ライザのアトリエ 常闇の女王と秘密の隠れ家」よりライザ、クラウディア、リラの水着姿のフィギュアや、ゲーム「シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK」より飛鳥と雪泉の水着姿のフィギュアの原型を展示している。

またその他にも、映画「グリッドマン ユニバース」の宝多六花、新条アカネ、南夢芽たちのフィギュアのほか、「東方Project」の魂魄妖夢やチルノ、「アズールレーン」のバッチ、「COLORS:RED」のREDなどのフィギュアの原型やデコマスを展示している。

「ライザのアトリエ 常闇の女王と秘密の隠れ家」

「シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK」

「グリッドマン ユニバース」

「東方Project」

「アズールレーン」

「COLORS:RED」

「ブラック★ロックシューター」

(C)コーエーテクモゲームス/「ライザのアトリエ」製作委員会

(C)Marvelous Inc.

(C)HONEY PARADE GAMES Inc.

(C)円谷プロ (C)2023 TRIGGER・雨宮哲/「劇場版グリッドマンユニバース」製作委員会

(C)上海アリス幻樂団

(C)2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

(C)Asagon.

(C)ブラック★ロックシューター