アンジェリーナ・ジョリー(49)が、ブラッド・ピット(60)との実子ヴィヴィアン・ジョリー=ピットさん(15)とともに「第77回トニー賞」授賞式のレッドカーペットに登場した。ヴィヴィアンさんの姿に、SNSでは「父ブラッドにそっくり!」「ブラッドと双子みたい」といった声が続出した。ヴィヴィアンさんは、アンジェリーナが共同プロデュースを務めたブロードウェイ・ミュージカル『アウトサイダー』の制作現場でボランティアとして働いていた。

【この記事の動画を見る】現地時間16日、米ニューヨークのリンカーン・センター内にある「デイヴィッド・H・コーク劇場」で「第77回トニー賞」授賞式が開催された。「トニー賞」とは、毎年のエントリー期間中にニューヨークのブロードウェイで開幕した演劇とミュージカル作品を称える、アメリカ演劇界で最も権威のある賞だ。今回の授賞式では、アンジェリーナ・ジョリーが共同プロデュースを務めたミュージカル『アウトサイダー』が12部門にノミネートされた。同作は現地時間4月11日、ブロードウェイにある「バーナード・B・ジェイコブス劇場」で開幕した。米作家S・E・ヒントンが1967年に出版した小説『アウトサイダー(原題:The Outsiders)』は、14歳の少年ポニーボーイ・カーティスの2週間を描いた物語だ。自分がアウトサイダーだと信じる社会で生きながら、正義と悪と葛藤する姿を描いている。フランシス・フォード・コッポラによって映画化(1983年公開)され、 1990年には映画の続編として米FOXでTVドラマシリーズが放送された。今回のブロードウェイ版では、アダム・ラップとジャスティン・レヴィーンが脚本を執筆し、ジェームスタウン・リバイバル(ジョナサン・クレイ&ザック・チャンス)とジャスティン・レヴィーンが音楽を担当した。ミュージカルの制作現場では、アンジェリーナとブラッド・ピットの娘ヴィヴィアン・ジョリー=ピットさんもボランティアとして参加していた。そして「トニー賞」授賞式の会場では、アンジェリーナとヴィヴィアンさんがカラーコーディネートした衣装を纏い、母娘でレッドカーペットに登場した。アンジェリーナが纏っていたのは、「アトリエ ヴェルサーチェ」のカスタムメイドによる、グリーンのベルベット生地のロングドレスだ。オフショルダーのドレスは全体にドレープが施され、美しいシルエットを描いている。ヴィヴィアンさんは白いシャツにティールグリーンの蝶ネクタイを締め、同色のベストとズボンを合わせている。肩まであるストレートヘアを下ろし、母と手を繋ぎながらカメラに向かってポーズを取っていた。アンジェリーナとヴィヴィアンさんが並ぶ姿に、SNSでは「2人とも、とても綺麗!」と称賛のコメントが届いたほか、ヴィヴィアンさんが「父ブラッドにそっくり!」という声が多数寄せられた。「彼女は、ブラッドのミニバージョンね。」「驚いた。ヴィヴィアンはマジでブラッドに似ている!」「これはブラッド?」「ヴィヴィアンは、父親の顔そのものだ!」「ヴィヴィアンはブラッド・ピットとまるで双子みたいだ。」「オーマイガー。彼女はブラッドそのものだわ!」今回の授賞式で『アウトサイダー』は「ミュージカル作品賞」の栄誉に輝いたほか、ミュージカル演出賞(ダンヤ・テイモア)、照明デザイン賞(ブライアン・マックデヴィット、ハナ・S・キム)、音響デザイン賞(コディ・スペンサー)と4部門を受賞した。アンジェリーナはブラッドとの間に、養子の長男マドックスさん(22)、次男パックスさん(20)、長女ザハラさん(19)に加え、実子の次女シャイロさん(18)と双子の三女ヴィヴィアンさん&三男ノックスくん(15)という6人の子どもがいる。2016年にアンジェリーナが離婚申請し、その後は裁判が泥沼化している。画像は『CBS Instagram「The Outsiders takes the Tony for Best Musical!」「The #TonyAwards red carpet is GLOWING!」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)