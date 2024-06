Appleは6月10日(米国時間)、「macOS Sequoia takes productivity and intelligence on Mac to new heights - Apple」において、この秋登場予定の「macOS Sequoia」に新しいパスワード アプリ 「Passwords」を搭載すると発表した。この アプリ iPad にも展開される。macOS Sequoia takes productivity and intelligence on Mac to new heights - Apple

○新しいパスワード アプリ 「Passwords」の特徴Appleの発表によると、新しいパスワード アプリ 「Passwords」は従来のキーチェーンアクセスを基盤に開発した アプリ で、パスワード、パスキー、Wi-Fiのパスワード、その他の認証情報の管理を1カ所に統合する。ユーザーは最近作成したアカウント、認証情報の種類、共有グループ内のアカウントなどの条件でアカウントをフィルタリングして並べ替え、目的のアカウントをすばやく見つけ出せるようになる。新しいパスワード アプリ 「Passwords」の画面 引用:ApplePasswordsは安全なエンド・ツー・エンドの暗号化(E2EE: End-to-end encryption)により、すべての認証情報をデバイス間で安全かつシームレスに同期することができる。また、Windowsデバイスで iCloud for Windowsを使用すると、AppleデバイスとWindowsデバイス間で安全かつシームレスな同期も可能になる。 iOS 18、 iPad OS 18、macOS Sequoiaの開発者はすでにベータ版が利用可能になっており、Passwordsを一足先に体験できる。一般公開は今秋の予定。