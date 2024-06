中川翔子が語るディズニーシー最新エリア「ファンタジースプリングス」！「もう生きてるんです！」

中川翔子が、自身のYouTubeチャンネルにて「【ディズニー】ファンタジースプリングスが最高過ぎた件をお話します!」と題して、東京ディズニーシーに新しくオープンするファンタジースプリングスの体験談を語った。中川は「私、この日のために生きてきたと言っても過言ではありません。というか、この日のために生きてきました!」と興奮を隠せず、「塔の上のラプンツェル」、「アナと雪の女王」、「ピーターパン」、「ティンカーベル」といった4つの新アトラクションがオープンした情報を共有した。



中川は「すごかったですよ!最新の技術、なんだろう、肩甲骨とかグリグリ動くんですよ。で、滑らかに、映画の顔のまんま。すごい技術、最先端の技術で、もう生きてるんです!」と新エリアの最先端技術を絶賛。特にランタンフェスティバルについては「もう、中が全部ラプンツェルのランタン。いろんな形の、一個ずつ全部違うランタンが、ぶわーっとなっていて」とその美しさを強調した。



さらに、「人生の大事な思い出として、鮮烈に焼き付くので、私もこれからいろんな大事な友達といっぱいファンタジースプリングス行きたいなと思ってます」と述べ、ファンタジースプリングスが新たな人々の夢や目標、そして美しい思い出を生み出す場所であることを感動的に話した。

