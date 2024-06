そんなマリアさんが5月21日、“ジムで ナンパ されるシチュエーション(POV)動画”を投稿したところ、大きな反響があった。動画の中の男性(声のみ)は、「エクスキューズ・ミー。ミス! ここにはよく来るの?」とマリアさんの背後から話しかけており、カメラはスポーツブラ&ショーツを身に着けたマリアさんの後ろ姿を映し出す。その筋肉質の脚やプリっとした臀部を見ると、マリアさんが普段から鍛えているのは一目瞭然であるが、その後は思いがけない展開が待っていた。なんと、ゆっくりと振り向いたマリアさんのお腹は大きく突き出しており、 妊婦 ナンパ したことに気付いた男性は意表を突かれ、「オー、オーケー」と言葉を絞り出す。実はすでに長男、長女がいるマリアさんは男の子の双子を妊娠中で、5月31日に帝王切開を予定していた。そして妊娠中はずっと、ジムでの 筋トレ を続けてきたそうで、「妊娠中に身体を動かし続けることはとても有益なこと」と明かし、動画には「これは彼ら( ナンパ 男)を撃退する方法の一つなの」と言葉を添えていた。そしてこの動画には、次のようなコメントが寄せられた。「まさか、こういう展開になるとは全く予想していなかった。」「私も彼女のあの後ろ姿を見たら、 ナンパ しているかも。」「妊娠中でも、あなたのような体型を保ちたいわ。」「あなた、最高!」「なんてゴージャスなの!」「オーマイガー。人間の身体って凄いわね。」「スポーツショーツがあんなに伸びるなんて!」「ビックリしたわ!」ちなみに過去には、三つ子を妊娠したデンマークの女性のお腹が「あまりにもユニークだ」と話題になり、SNSで拡散した。女性のお腹は前に異常なほど突き出しており、「巨大なスイカを丸呑みしたの?」という声があがるほどだった。画像は『Maria TikTok 「Thats one way to get rid of them」「Portion sizes and the right choices matter」』『Michella Meier-Morsi Instagram「En uge tilbage」』『Renae W TikTok 「Hope everyone is doing good !」』『Keva! TikTok 「Reply to @kittyb3ar」』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)