ジュビロ磐田に所属するGK川島永嗣は5月29日、自身のインスタグラムを更新。今季限りで現役引退を表明した長谷部誠との2ショットを公開した。「朝から10km走って来たらしい。。1試合分くらい走って、やめる気あるのかわからないけど(笑)」とツッコミを入れつつ、「とりあえずお疲れ様!!長谷部誠の本当の終わりなき旅はこれから!」と盟友へエールを送る。最後に「Congratulation for your honorable career which no one could ever made.(誰も成し得なかった栄誉あるキャリアを祝福します)」と締めくくった。3度のワールドカップを共に戦うなど、長きにわたって日本代表を支えてきた両者に、ファンからは「いい写真」「大好きなお2人」「レジェンド」「見たかった2ショット」「心友最高」「私の中で永遠の日本代表」「癒されます」「お二人ともイケメンやな」など、温かい言葉がかけられた。構成●サッカーダイジェストWeb編集部