■YOASOBIの楽曲の再生回数が3億回を突破するのは「祝福」で8曲目YOASOBIの楽曲「祝福」が、Billboard JAPANチャートにおけるストリーミングの累計再生回数が3億回を突破した。「祝福」は、TVアニメ『機動戦士ガンダム 水星の魔女』オープニング・テーマに起用された楽曲。同アニメのシリーズ構成・脚本を担当する大河内一楼が、本楽曲のために書き下ろした小説『ゆりかごの星』を原作として制作された。ストリーミング・ソング・チャートでは、2022年10月12日公開チャートで6位に初登場。その後11週連続でトップ10をキープした。累計再生数はチャートイン17週目で1億回、44週目で2億回を突破。そしてチャートイン76週目となる当週、3億回の大台を突破した。自身の楽曲の再生回数が3億回を突破するのは、本楽曲で8曲目となる。■YOASOBI ストリーミング1億回再生突破曲一覧「夜に駆ける」(10億回突破)「群青」(7億回突破)「アイドル」(6億回突破)「怪物」(6億回突破)「ハルジオン」(4億回突破)「三原色」(3億回突破)「ハルカ」(3億回突破)「祝福」(3億回突破)「あの夢をなぞって」(2億回突破)「もう少しだけ」(2億回突破)「アンコール」(2億回突破)「たぶん」(2億回突破)「勇者」「優しい彗星」「ラブレター」リリース情報2022.10.01 ON SALEDIGITAL SINGLE「祝福」2024.03.13 ON SALESINGLE「Biri-Biri」2024.03.13 ON SALEANALOG「Biri-Biri」2024.04.10 ON SALEBlu-ray『THE FILM 2』※Blu-ray 2枚組+特製バインダー+ライブ写真集イベント情報『Lollapalooza 2024』08/01(木)~08/04(日)Chicago, IL-Grant Park(アメリカ)『Lollapalooza 2024』OFFICIAL SITEhttps://www.lollapalooza.comYOASOBI OFFICIAL SITEhttps://www.yoasobi-music.jp/