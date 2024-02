デニーズは、2024年3月5日(火)より、メニューをリニューアル!

様々な食事シーンに合わせ、時間帯ごとにその場面に合ったメニューを楽しめるメニューが登場します。

さらに、「健康軸」を意識したメニューも販売されます☆

デニーズ メニューリニューアル

改定日:2024年3月5日(火)

ファミリーレストラン「デニーズ」は、2024年3月5日(火)に、メニュー改定を実施。

様々な食事シーンに合わせたメニューが拡充されます。

「さっと済ませたい時」「友人とワイワイしたい時」など、時間帯ごとにその場面に合ったメニューを楽しめるラインナップです。

さらに、今回の改定では「少量多品目」と「栄養バランスの良い食事」のニーズを捉えたランチメニューなど、「健康軸」を意識したメニューも登場します。

バランスプレート(黒酢あんかけチキンとお野菜プレート)ドリンクつき

価格:1,287円

販売時間:平日10:30〜17:00

「カラダにおいしい」がテーマのワンプレートメニュー。

サラダや具だくさんの黒酢あんかけチキンで、お野菜をたっぷり味わえる一品になっています☆

昼デニセット

価格:1,342円

販売時間:平日10:30〜17:00

大人気の昼デニセットはメニュー内容を一部変更。

メインはパスタや、ハンバーグなど7品の中から1品、サイドメニューは、サラダやスープなど10品の中から1品選ぶことができます。

ドリンクもセットになっている、平日だけの特別なランチセットです☆

アボカド&チキン ライ麦パン添え ドリンクつき

価格:638円

販売時間:開店〜11:00

お手軽に済ませたい朝食にぴったりな、アボカド&チキンとライ麦パンのセット。

トマトや玉ねぎも使われた、小ぶりながら見た目も鮮やかなプレートです。

ローストポークサラダ ライ麦パン添え ドリンクつき

価格:495円

販売時間:開店〜11:00

サラダとパンの軽食モーニングメニュー。

ローストポークを使ったサラダと、こんがり焼いたライ麦パンを楽しめます☆

おろしハンバーグ朝食

価格:924円

販売時間:開店〜11:00

朝からしっかりと食べたい方向けのメニュー。

メインのおろしハンバーグに、ご飯、お味噌汁、そしてサラダも付いています。

栄養もエネルギーもチャージできる朝ごはんです!

ベーコンとブロッコリーのスパゲッティ

価格:924円

販売時間:開店〜11:00

ベーコンとブロッコリーを使ったパスタの朝ごはんメニュー。

うれしいサラダ付きで、しっかりと栄養を摂ることもできます☆

ディナーセット

価格:2,189円〜

販売時間:平日17:00〜閉店

メインディッシュとサイドメニュー、ドリンクがセットになった平日ディナー限定のお得なセットです。

ドリンクは、ドリンクバー以外にアルコールも選べるようになり、幅広い方が楽しめるようになりました☆

時間帯ごとにその場面に合ったメニューを楽しめるメニューや、「健康軸」を意識したメニューが登場。

2024年3月5日(火)よりリニューアルされるデニーズのメニュー紹介でした☆

