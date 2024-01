抹茶クリームの深い味わい！ブルボン「ミニバームロール一番摘み抹茶」

ブルボンは、2024年1月30日(火)に、一番摘み抹茶の香り高く豊かな味わいの「抹茶フェア」お菓子を新発売。

今回は、「抹茶フェア」としてラインナップされる「ミニバームロール一番摘み抹茶」を紹介していきます。

商品名 :ミニバームロール一番摘み抹茶

内容量 :112g(個装紙込み)

発売日 :2024年1月30日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :6カ月

2月6日の「抹茶の日」に合わせ、ブルボンからこの時期だけの味わいのお菓子が登場。

くるっと巻きあげたミニサイズのロールケーキ

香り高い抹茶クリームで包みこんでいます。

抹茶クリームの深い味わいをケーキ生地の甘い香りとともに楽しめるバームロールです。

