結婚式のバージンロードは“花嫁の一生”を表していると言われるが、父親が娘である花嫁と一緒にバージンロードを歩く姿は家族にとって感極まる瞬間だろう。しかしアメリカのある女性の結婚式では、爆笑の渦に包まれた。父親は娘とともにバージンロードを歩いている時、ハプニングが起こってしまったのだ。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えている。

アメリカ在住のサラ・グランドマン=コナーズさん(Sarah Grundman-Connors、36)が今月15日、TikTokに動画を投稿したところ注目を集めた。サラさんは2021年9月に挙げた自分の結婚式の動画を公開したが、そこにはウエディングドレス姿のサラさんが、父親レオナルド・グランドマンさん(Leonard Grundman、74)と一緒にバージンロードを歩く姿が映っていた。

ゲストたちが見守る中でサラさんとレオナルドさんは手を繋ぎ、花婿のもとへとゆっくりと向かった。ところが途中で、レオナルドさんのズボンが少しずつずり落ちていった。そして、花婿のところに着こうとした数歩手前で、ズボンは一瞬のうちに膝までずり落ち、白いトランクスが露わになってしまった。

レオナルドさんは慌ててズボンを上げたものの、その瞬間をすかさずカメラマンが撮影し、式場は大きな笑いが起きた。サラさんは、投稿に「警告。2024年に花嫁となる皆さんへ。バージンロードを歩く人は、誰であろうとズボンにベルトかサスペンダーをつけているか必ず確認してください」と言葉を添えている。サラさんの動画は多くの人に笑いをもたらしたようで、視聴者からはこのような声が寄せられた。

「これはなんて印象的なんだ(泣笑)一生、笑い話にできるよ。」

「花嫁さんはショックで立ち尽くしていたね(泣笑)」

「このびっくりするような瞬間を捉えたカメラマンの素早い動きに拍手だ。(泣笑)一生の思い出だね。」

今回、動画が話題となったことで米エンターテイメントニュースメディア『People.com』の取材に応じたサラさんは、「あの時、誓いを立てる祭壇に向かう途中で、父が私の方を向いて『まずいことになってる』と囁きました」と当時のことを明かしており、このように続けた。

「父は『ズボンがずり落ちそうだ』と私に言ったんです。私は父の手を握りながら、『そっちの手でズボンが落ちないように支えて。もうすぐ(祭壇)だから』って伝えました。でも気づいた時は、すでにズボンがずり落ちていました。」

「カメラマンはその時、ズボンを上げるためにかがんだ時の父の満月のような白いパンツの後ろ姿を完全に写真に収めていました。」

「私は全然平気だったのですが、父のことがちょっと心配だったんです。でも父がズボンを上げて笑顔を見せた時、式場全体に笑いと拍手が起こりました。私はブーケを高く掲げてみんなにOKの合図を送り、私たちは再びバージンロードを歩きました。」

サラさんによると、レオナルドさんのスーツはレンタルしたものだが、結婚式の2週間前に体調を崩して体重が減ってしまったため、レオナルドさんはズボンのサイズが少し緩くなっていたという。

またレンタルしたスーツのズボンは両サイドでウエスト調節ができるようになっていたが、式当日の家族写真などを撮影している頃は問題がなかったものの、その2〜3時間後にズボンのウエスト部分が緩んでしまったようだ。

サラさんは最後にこう語っている。

「この動画を投稿しても、父は気にしないだろうと思っていました。正直言って、それは私と家族にとって最高の結婚式の思い出となったのです。家族みんなでその時のことを何度も振り返って楽しんでいるんですよ。今となっては終わったことで、それを思い出して笑うことができるんです。」

「人生は短いので、結婚式の日はリラックスした楽しいものにしたかったんです。そうするためにも、あのハプニングは最高の始まりの一つだったと思っています。」

