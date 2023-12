小説『BLEACH WE DO knot ALWAYS LOVE YOU』の一部がオーディオブック化され、YouTube『ジャンプチャンネル』にて公開された。朽木ルキアと阿散井恋次、二人の入籍を描いた物語を楽しむことができる。

【動画】アニメ版の声優が音読!公開された小説『BLEACH』映像

『BLEACH』は、『週刊少年ジャンプ』で2001年から2016年まで連載されていた同名漫画が原作で、死神・朽木ルキアと出会い、死神の力を得た主人公・黒崎一護と、その仲間たちの活躍を描いたストーリー。

コミックスの累計発行部数は1億3000万部以上で、ゲーム化、2018年に福士蒼汰主演で実写映画化もされたほか、テレビアニメが2004年〜2012年まで放送。アニメ最終章「千年血戦篇」が、2012年3月以来、約10年ぶりに2022年10月より放送がスタートし、第3クールが2024年に放送されることが決まっている。

■あらすじ

見えざる帝国(ヴァンデンライヒ)の侵攻から3年。多くの命が失われ、戦いの傷跡は未だ癒えずにいる。生き残った者たちはようやく復興の道を歩み始めようとしていた。そんなある日、朽木ルキアと阿散井恋次は、籍を入れることを皆に告げた…。本編で描かれなかった、戦いの果てから生まれる新しい絆を巡る物語―。

◆キャスト

朽木ルキア:折笠富美子

阿散井恋次:伊藤健太郎

朽木白哉:置鮎龍太郎

ナレーター:川澄綾子