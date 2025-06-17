¡ØBLEACH¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÎÂç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBLEACH THE LOCUS OF BRAVEⅡ¡×¤¬6·î13Æü¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤·¤ÆSNSÃæ¿´¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¤Ç¤âTV¥¢¥Ë¥á¤Ë¤Æ¹õºê°ì¸îÌò¤òÃ´Åö¤¹¤ëÀ¼Í¥¡¦¿¹ÅÄÀ®°ì»á¤ÎÆ°²è¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ »²¹Í¡§¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¹õ´½¡×¤ò±Ó¾§¤¹¤ë¿¹ÅÄÀ®°ì ¡ÖBLEACH THE LOCUS OF BRAVEⅡ¡×¤Ï¡ØBLEACH¡Ù¤ÎÉÁ¤­²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÅ¸¼¨¤äÂÎ¸³¥³ー¥Êー¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ä