今年5月、顔の一部と左目の眼球の同時移植手術を受けた米アーカンソー州出身の男性が9日、手術後初めて医師とともに会見に臨み、手術やこれまでの経過などについて語った。眼球を移植するのは世界初の試みで、男性はまだ視力はないものの、医師は「画期的な第一歩」と話している。また男性は「視力が戻らなくても、次のステップの足掛かりになればいい。みんなに私の顔を見てもらいたい」と力強く述べた。米ニュースメディア『People.com』などが伝えた。

米アーカンソー州ホットスプリングス出身のアーロン・ジェイムズさん(Aaron James、46)は2021年6月10日、オクラホマ州で送電線の点検などに携わるラインマンとして勤務中、7200ボルトの電気ショックを受ける感電事故に遭い重傷を負った。

アーロンさんは当時、電気が通じている活線に顔が触れ、左目、鼻、唇、前歯、左頬と下顎骨、利き腕だった左腕の肘から下を失い、6週間は薬による昏睡状態に置かれた。

妻ミーガンさん(Meagan)は当時、脳卒中や腎不全なども併発した夫の“死”を覚悟したというが、陸軍州兵として10年勤務し、イラク、クウェート、エジプトに駐留したこともあるアーロンさんの生命力は強く、最悪の事態は回避した。

アーロンさんは111キロ(245ポンド)あった体重が34キロ(75ポンド)も減り、事故直後は「なぜ自分が?」と泣き続けたそうだが、家族や医師、周りの人々に支えられ励まされてきたという。そして事故から2か月後、ニューヨーク州の「ニューヨーク大学ランゴーン医療センター(NYU Langone Health、以下NYU)」の形成外科医、エドゥアルド・ロドリゲス氏(Dr. Eduardo Rodriguez)と出会い、顔面移植の可能性を聞いてさらに前向きになれたそうだ。

そして移植リストに名を連ねてから約3か月後の今年5月23日、アーロンさんにドナーが見つかり、NYUで顔の一部と左の眼球の同時移植手術を受けた。手術はロドリゲス医師をはじめとする総勢140人がチームとなり21時間を要したそうで、世界初の眼球移植の手術では、視神経の再生を促すためにドナーの骨髄から採取した幹細胞が使用された。

そうして手術から37日後に退院したアーロンさんは、約6か月が経った現在、固形食を摂り、味や匂いも分かるようになったという。まだ上手く話すことはできないものの、手術によって明らかに生活の質が向上したようで、次のように語っている。

「事故後はのどに管を入れて呼吸をし、半液体状(ピューレ)の食事をストローで摂る生活をしていたからね。こんなに回復するなんて思ってもいなかった。ヒゲも生え、鏡に映る自分を見ると『本当に手術をしたのか』と思うこともある。本当に衝撃的だよ。」

一方で左目はというと、まだ視力はないが、目に映し出された画像を脳に運ぶ役割を担う網膜への正常な血流が確認できているという。

ロドリゲス医師は「眼球移植は患者の命を奪う可能性もあった。でも彼は唯一、『以前のようにヒゲが生えるようにして欲しい』と言ってきただけで、手術を強く希望した。家族が彼を支え、顔面移植の候補者としては完璧だった」と明かし、こう述べた。

「彼の脳は眼球からのメッセージを受け取っている。眼球は生きている。まだ視力はないものの、私は楽観主義者でね。今言えることは、次のステップに一歩近づいたということだ。」

一方、アーロンさんは「事故は本当につらかった。私はこの事故で身体的な強さだけでなく、意志の強さも試され、打ち勝ったと思っている」と語ると、力強くこのように続けた。

「最もつらい時、私に第2の人生を与えてくれたドナーや家族には感謝してもしきれない。ただ家族に対しては、ドナーの一部が私の中で生きていることが慰めになってくれることを望んでいる。」

ちなみにドナーは30代で、アーロンさんのほかにも3人に腎臓、肝臓、すい臓を提供したという。

アーロンさんはさらに、ロドリゲス医師やチームのサポートにも感謝し、最後にこのように語った。

「もし視力が戻らなくても、自分のケースから学び、次のステップの足掛かりになればいい。そして顔や目に重度の怪我をした人たちを自分がインスパイアできれば嬉しいね。」

なおテックインサイト編集部ではNYUに、今回の手術が多くの人に希望をもたらす大きな一歩になったことを伝え、今後の益々の活躍を祈るメッセージを送っている。

