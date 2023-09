スマホで撮影した写真や動画を自分好みに変えることができる画像加工・編集アプリが人気だが、「盛りすぎた写真には抵抗がある」という人も少なくないだろう。そんな中、韓国で「そこまでやる?」という声があがるほど写真を“盛る”インフルエンサーが話題となっている。海外ニュースメディア『Oddity Central』などが伝えた。

韓国に住むインフルエンサー「シャシャエルさん(Shashaeile)」が最近、SNSでネチズンを騒がせている。

ファッション関係の仕事をしていると思われるシャシャエルさんは、Instagramで29万人超のフォロワーを擁している。投稿している写真や動画はホテルやレストランでの撮影が多く、生活感がない。

特にネチズンの注目を集めているのは、盛りすぎて人間離れしたシャシャエルさんの外見と背景の歪みで、どの写真にも共通するのは小さすぎる顔、長い首、長い手足に細すぎるウエスト、ボリューミーなヒップであった。

またInstagramには、加工前の写真が1枚も公開されていないことから「本当はいったいどんな容姿なのだろう」と困惑する人も多いようで、次のような声があがっている。

「ほぼ全ての写真に歪みが生じている。いったいどうやったらここまで酷い加工ができるんだ!」

「誰が加工しているのかは知らないけど、即刻クビにすべき! あの手の長さ! あり得ないでしょう。」

「ワイングラスに対して顔が小さすぎるし、床や背景が歪んでいる!」

「加工し過ぎて全く魅力を感じない。」

「ここまでやると、笑ってしまう。」

「心の病気では?」

「これは怖い。」

「本当に人間なの?」

ところがシャシャエルさんのファンは、「ウエストの細さがたまらない」「人間離れしているところが魅力なんだよ」「私のクイーン」「ふざけているところが好き」「ナチュラル・ビューティ!」「ゴージャス!」「ヘイターの言うことなんて、気にしないこと。だってかわいいもの」などと大絶賛。まだまだファンが増えそうな勢いである。

ただ豪ネットメディア『news.com.au』は、写真の背景の歪みを指摘する一方で、「世界の整形手術の25%が韓国で行われ、韓国女性の5人に1人はメスを入れている。シャシャエルさんが整形手術を受けた可能性も十分ある」と報じていた。

なおテックインサイト編集部では、シャシャエルさんから直接話を聞くべく取材を申し込んでいるが、現時点で回答は得られていない。

ちなみに「整形手術で人生が変わった」といえば2021年、「君の容貌では就職できない」と言われたベトナム人男性が整形し、親でさえ認識ができないほどの別人に変身していた。また中国のある女性は、14歳から100回以上整形し、美容整形外科のポスターに登場するまでになっていた。

一方で2020年には、シャシャエルさんのように素性を隠していたインフルエンサーが、写真加工のビフォーの写真を公開し、フォロワーに衝撃が広がっていた。

