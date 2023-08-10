»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¡¡¿··¿¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼70¡¡¡Ö¥¬¥Á¤µ¡×Çö¤ì¡©¡¡ºÆ¡¹ÈÇ¤Ï¹¥´¶
¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼70¡¡ºÆºÆÈÎ¤Ç¥Í¥Ã¥ÈÊ¨¤¯
2023Ç¯8·î2Æü¤Ë¿·¤¿¤Ê¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¡¦¥·¥ê¡¼¥º¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë250¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼70¤¬ÆüËÜ»Ô¾ì¤ËºÆ¤Óµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÀèÂå¥é¥ó¥¯¥ë70¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¡Ö¥¬¥Á¡×¡©¡¡¼Ì¿¿¤Ç³Ø¤Ö¡Ú¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¡Û¡¡Á´109Ëç
¸µ¡¹¤Ï1984Ç¯11·î¤Ë40·Ï¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤Î¸å·Ñ¼Ö¼ï¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼70¤Ï¡¢½éÂå¤«¤éÂ³¤¯¥¿¥Õ¤Ç·øÏ´¤Ê¥Ø¥Ó¡¼¥Ç¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ï¥´¥ó¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿60·Ï¤¬80·Ï¡¢100·Ï¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï2004Ç¯¤Þ¤ÇËÜÍè¤Î¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¿§Ç»¤¯»Ä¤¹¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÆºÆÈÎ¤µ¤ì¤¿¿··¿¥È¥è¥¿¡¦¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼70¡£ ¾®ÀîÎ¼Êå
2004Ç¯¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Î½ªÇä°Ê¹ß¤â³¤³°¤Ç¤Ï·ÑÂ³ÈÎÇä¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿70¤Ï¡¢2014Ç¯8·î¤«¤éÍâ2015Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤òÉü³è¡£¤½¤·¤Æ¤½¤³¤«¤é¤ª¤è¤½8Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆÅÙÆüËÜ¤ØÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
70¼«ÂÎ¤Ï¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é³¤³°¤Ç¤ÏÈÎÇä¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¹ñÆâÈÎÇä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÎÉü³è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤ä¥á¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ï¸½ÂåÉ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Àè¿Ê°ÂÁ´ÁõÈ÷¤Î¥È¥è¥¿¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥»¥ó¥¹¤Ê¤É¤âÉ¸½àÅëºÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢¥µ¥¤¥É¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î»Ñ¤ò¿§Ç»¤¯»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼70¤¬ÆüËÜ¤ËºÆ¤ÓÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÀ¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
Éü³è¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼70¡¡¥Í¥Ã¥È¤ÎÈÝÄêÅª¤ÊÀ¼¤Ï
Éü³è¤Î¥¦¥ï¥µ¤ÏÁ°¡¹¤«¤é¤¢¤ê¡¢Àµ¼°È¯É½¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦º£²ó¤Î70¤À¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï°Õ³°¤Ë¤âÈÝÄêÅª¤ÊÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Ãæ¤Ç¤âÂ¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤¿¤Î¤¬¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ç¡¢º£²ó¤ÎºÆÈÎ¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï2.8L¤Î¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë6Â®AT¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Î¤ß¡£
È¯É½ÅöÆü¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿ÎòÂå¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¡£²áµî¥â¥Ç¥ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿À¼¤¬Â¿¤¯µó¤¬¤Ã¤¿¡£ ¥È¥è¥¿
Á°²ó¤ÎÉü¹ï¤Ç¤Ï4L V6¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë5Â®MT¤Î¤ß¤È¿¿µÕ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥Ø¥Ó¡¼¥Ç¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ»È¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢MT¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢AT¤Î¤ß¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò»ÄÇ°¤¬¤ëÀ¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¥Ç¥Õ¥í¥Ã¥¯µ¡¹½¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÅÀ¤ä¡¢Â²ó¤ê¤Î¥ê¡¼¥Õ¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤ÎËç¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡á¾è¤ê¿´ÃÏ½Å»ë¤Î¥ä¥ï¤ÊÂ²ó¤ê¤È¤¤¤¦À¼¤ä¡¢Á°²óºÆÈÎ»þ¤Ë¤ÏÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤òµá¤á¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë70¤Ë¥Ø¥Ó¡¼¥Ç¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ëÁØ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿ÅðÆñ¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤À¤±¤Ë¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¿Ê²½¤Ë¸ÀµÚ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÉÔ°Â»ë¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¡¢Ç¼¼Ö¤µ¤ì¤ÆÂ¨ÅðÆñ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ï°Â¿´¤·¤ÆÇã¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
Éü³è¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼70¡¡¥Í¥Ã¥È¤Î¹¥°ÕÅª¤ÊÀ¼¤Ï
°ìÊý¤Î¹¥°ÕÅª¤ÊÀ¼¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ÏÆüËÜ¤ÇºÆ¤Ó70¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´î¤ÖÀ¼¤ÇÀê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°²ó¤ÎºÆÈÎ»þ¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤áÇã¤¤¤½¤Ó¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢º£²ó¤Ï·ÑÂ³ÈÎÇä¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ç¼´ü¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ò´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Â¿¤¯¤ß¤é¤ì¤¿¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÈÎÇäÅ¹¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢Í½ÌóÃíÊ¸¤ÎÎó¤ËÊÂ¤ó¤À¡Ê»öÁ°Í½Ìó¤ò¤·¤¿¡Ë¤È¤¤¤¦¥æ¡¼¥¶¡¼¤âÊ£¿ô¤ª¤ê¡¢»ØÌ¾Çã¤¤¤ò¤¹¤ëÁØ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¿··¿¤Ï¡¢70¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥â¥À¥ó¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¿·¤¿¤Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹¥°ÕÅª¤ÊÀ¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£ ¥È¥è¥¿
¤Þ¤¿°ìÌÜ¤Ç70¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥â¥À¥ó¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¿·¤¿¤Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹¥°ÕÅª¤ÊÀ¼¤¬Â¿¤¯¡¢¸½ÂåÅª¤Ê¥á¡¼¥¿¡¼¤ä¥¹¥¤¥Ã¥Á¡¢¥·¥Õ¥È¥Î¥Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤â70¡Ö¤é¤·¤µ¡×¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
Ãæ¤Ë¤Ï²áµî¤Ë70¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ä¸½ºß¤Ç¤â70¤ò½êÍ¤¹¤ë¤È»×¤·¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ê¡¢¤É¤ì¤â70¤Î·øÏ´ÅÙ¤ò¾Î¤¨¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¤â¤¦°ìÅÙ¾è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇºÆÈÎ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¤Û¤É¡£
¥Ø¥Ó¡¼¥Ç¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆËü¿Í¼õ¤±¤ÏÆñ¤·¤¤70¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Íß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÁêÅö¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¹¥°ÕÅª¤Ê°Õ¸«¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£