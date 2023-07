『ウォーキング・デッド』ノーマン・リーダスとキアヌ・リーブスが旅番組で共演！

『ウォーキング・デッド』でダリル役を演じ絶大な人気を誇るノーマン・リーダスの旅番組『ライドwithノーマン・リーダス』シーズン6の予告編が公開され、豪華ゲストたちの登場が明らかになった。米Disital Spyが報じている。



『ライドwithノーマン・リーダス』は、大のバイク好きとして知られるノーマンがホストを務め、毎回ゲストたちとツーリングをするバイクの旅番組。

シーズン6には、『マトリックス』や『ジョン・ウィック』のキアヌ・リーブス、『イエローストーン』や『LOST』のジョシュ・ホロウェイ、『ジャッカス』シリーズのジョニー・ノックスヴィル、有名写真家のアドリ・ロウらが出演する。

