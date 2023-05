大阪在住の松下昇さん(50・仮名)が株式投資を始めたのは23歳の時。中学生の頃から株式に興味があった。当時はバブル時代で毎日値上がりする数字を見て株式は儲けるチャンスがあると思っていた。

「新卒で入ったゼネコンが忙しすぎて貯金ばかりになっていたのですが、ある日、金融不安のはしりとなった証券会社株が財務不安から急落しているのを新聞で見ることに。当時は電話で初めての注文を出したのですが100万円が翌日には値上がりして指し値注文がヒットして130万円くらいになった。快感を覚え、そこからいわゆるボロ株と呼ばれる株価が安いものを中心に売買を繰り返し、入社3年目には資産が1000万円を超えました。毎朝、会社の公衆電話から注文を出し、昼休みには証券会社のボードの前で株価を見て過ごすのが日課でしたね。1日で給料1カ月分の利益が出る状態になり、退職を決意しました」

■仕手株に手を出して資産1000万円が100万円に

その後、株式セミナーに通い、チャートの本も読み漁って「これから」という時に銀行再編による金融株バブルが収縮。松下さんが25歳のころの話だ。それから「井筒屋」、「シルバー精工」(2011年に上場廃止)などの仕手株に資金を突っ込み、結果、1000万円あった資金を100万円前後にまで減らしてしまう。

「その後、ライブドアグループの株価上昇による新興バブルで資金を増やし、再び減らすということを繰り返し、00年代半ばで再就職を余儀なくされました。選んだのは、IT業界。このため、リーマン・ショックは不幸中の幸いで投資できる環境になく、被害がなかったんです。そこからリバウンドが来ると思い、かつての上昇した銘柄の動きを参考に給与を元手に投資を再開。09年に買った不動産関連の『ケネディクス』(21年上場廃止)や携帯アプリ制作の『アクロディア』(22年にTHE WHY HOW DO COMPANYに社名変更)が面白いように上昇し、1年間で一気に“億り人”の仲間入りを果たしました」

松下さんの当時の資産は1億1000万円。雑誌に“カリスマ投資家”として紹介された。再び会社を辞め、専業投資家になった。ところが、15年の“ギリシャ・ショック”が松下さんを襲う。ギリシャの財政不安から世界中の株が急落した。

「当時は信用取引で元手の3倍まで動かせるようになっていたので、儲かる時は1日に100万円単位で儲かりましたが、損する時も痛手が大きい。追い証に次ぐ追い証で、あっという間に元手が消え、さらに親に3000万円、友人に1500万円、金融機関から1200万円と借金を重ねるようになりました」

結局それらも溶かしてしまい、残ったのは莫大な借金。元々、生真面目な性格の松下さんは、少しでも返済に回すために、土日もコンビニでバイトを始めるようになる。40代半ばで人生の地獄を味わうことになる。

■行って来いで1億5000万円を一瞬で失う

行って来いで1億5000万円を失った松下さん。申し訳ない気持ちと悔しい思いをしながら借金返済を続けてきた。債務整理も行い、借金が600万円にまで減り、少しずつ先が見えてきた。

「大損するまでは目の前のお金を追っていたんですが、よくよく考えると私は株式投資自体が好きだってことがよく分かりました。サラリーマンでは一生かかっても手にすることができない金額を株なら短期間で稼げる可能性がある。次に株式取引で退場せざるを得なくなれば、今度こそ投資家人生が終わるかもしれませんが、退場さえしなければ一発逆転はできると思っています」

普段は柔和な松下さんだが、株の話をすると目つきが鋭くなる。

「やっぱ株が好きやねん」と松下さんは最後につぶやいた。

(取材・文=岩瀬耕太郎/日刊ゲンダイ)