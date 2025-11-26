「明治神宮」は、明治45年（1912）に明治天皇が、大正3年（1914）に昭憲皇太后が崩御された際に国民からの「お二人を永久に敬い、お慕いしたい」という熱い声をきっかけに、大正9年（1920）に創建されました。

お正月には約300万人が訪れ、東京の神社といえばすぐにその名が挙がるスポットです。

「都会のオアシス」ともよばれる緑豊かな杜は、「明治神宮」創建にあたり、全国から献木されてつくられた人工林。創建から100年を迎えた今でも、いきいきとした姿を見ることができます。

神社にいちばん近いJR原宿駅の西口を出て、第一鳥居をくぐり、豊かな杜を進むと見えてくる二の鳥居（または第二鳥居）は、木造の明神鳥居として日本一の大きさです。

★参拝ポイント：鳥居は、真ん中を避けて一礼してからくぐるのが作法。参道を歩く際も神様の通る道「正中（せいちゅう）」を避け、左右に寄って歩くのが作法とされています。

手水舎で手や口をすすいで、身も心も清々しい状態で第三鳥居をくぐると、ついに御祭神がお鎮まりになる本殿です。

★参拝ポイント：本殿の両脇にはクスノキが生えています。向かって左側は2本が仲むつまじく並ぶ「夫婦楠（めおとくす）」。大きな楠がしめ縄で結ばれていて、明治神宮でも人気のパワースポットです。

★参拝ポイント：「明治神宮」のおみくじは吉凶ではなく、明治天皇と昭憲皇太后が詠まれた和歌が記されています。

おみくじを結ぶ場所がないのは、おふたりの和歌を折にふれて読み返し、日常の糧にしてほしいという想いから。

ほかにも明治天皇・昭憲皇太后のゆかりの品々を展示する「明治神宮ミュージアム」などもあるので、興味のある方はぜひ立ち寄ってみてくださいね。

東京・赤坂にあり“山王さん”の愛称で親しまれている「日枝神社（ひえじんじゃ）」。古くから江戸城の鎮守神として祭られ、現在でも縁結びをはじめ、良縁・仕事運・商売繁盛などのご利益を求めて多くの参拝者が訪れます。

写真手前の「神猿像」は子ザルを抱えた母ザル。奥に見えるのが父ザル

「日枝神社」の神使は、なんと「神猿（まさる）」とよばれる“おサルさん”。社殿の両脇には、狛犬ならぬ“狛猿”も鎮座しているんです！

★参拝ポイント：「神猿」の“猿（さる）”という読みから転じて、「魔が去る（さる）」「勝る（まさる）」として魔除けや勝運の信仰を集めてきました。また、音読みが「猿＝縁（えん）」に通じることから商売や恋愛のご縁を運んでくれるとも考えられています。

また、表参道のちょうど反対側にあたる稲荷参道には、朱の連なりが美しい千本鳥居が。

★参拝ポイント：都内に2ヵ所しかない千本鳥居のうちのひとつで、厳かな雰囲気を感じることができる隠れパワースポットです。

都心の真ん中にありながらも、みどころの多い東京屈指の神社「日枝神社」。勝る（まさる）パワーを授かりに、ぜひ一度足を運んでみてくださいね！

楼門

東京メトロ根津駅または千駄木駅から徒歩5分ほどの場所にある「根津神社（ねづじんじゃ）」。日本武尊（ヤマトタケルノミコト）が1900年以上前に創祀したと伝えられる、由緒正しき古社です。

★参拝ポイント：ご利益は災厄除けや邪気払い、縁結びから商売繁盛、学業成就まで多岐にわたり、都内屈指のパワースポットとしても知られています。

表参道を進み、神橋を渡ると楼門が見えてきます。江戸の地域で造られた楼門が現存しているのは、都内ではここだけだそう。「根津神社」では、江戸中期に五代将軍の徳川綱吉が行った大造営により完成した、本殿・幣殿・拝殿・唐門・西門・楼門・透塀のすべてが現存し、国の重要文化財に指定されているというから驚き！

★参拝ポイント：こちらの神社のパワースポットといえば、社殿前にある「願掛けカヤの木」。カヤの木にはかつて神の遣いとされる白い蛇が住んでいて、願いごとをすると叶えてくれたという言い伝えがあるとか。

白蛇の言い伝えにちなんだお守りも用意されています。

★参拝ポイント：境内社である「乙女稲荷神社」の千本鳥居も有名。くぐり抜けると邪気が祓われるとされています。

千本鳥居の色鮮やかで幻想的な景観が、抜群の映えスポットしても大人気。ずらりと立ち並ぶ鳥居は、願いが叶ったお礼として奉納されたものだそう。

鳥居の先にある「乙女稲荷神社」の御祭神は、倉稲魂命（ウカノミタマノミコト）で、五穀豊穣の神ですが、女神でもあることから女性守護と縁結びのご利益で知られています。最強運スポット「根津神社」で歴史にふれ、パワーチャージ＆恋愛運も底上げしてみて。

豊かな緑に囲まれた境内には季節ごとに花が咲き、心和む空間（写真提供：東京大神宮）

飯田橋駅から徒歩約5分、ビルが立ち並ぶエリアに「東京大神宮（とうきょうだいじんぐう）」は鎮座しています。「伊勢神宮」の神様を祭ることから“東京のお伊勢さま”と親しまれている「東京大神宮」は、縁結びにご利益がある神社として知られ、良縁を願う多くの参拝者が訪れています。

★参拝ポイント：縁結びの由縁は、伊勢神宮の内宮・外宮の神様、そして“結び”の働きを司る造化の三神（ぞうかのさんしん）が祭られているから。神前結婚式創始の神社としても有名です。

鳥居の前で一礼してからくぐり境内に入ったら、参道の真ん中を避けて進みます。神前に着いたら神様に捧げる感謝の気持ちとして賽銭箱にお賽銭を奉納して、二礼・二拍手・一礼の作法でお参り。二礼・一礼では腰を90度におって、深く頭を下げ、二拍手の後に両手を合わせて日頃の感謝と祈りを込めます。参拝を済ませたら授与所でお守りを受けましょう。

「縁結び鈴蘭守」800円

★参拝ポイント：「東京大神宮」には約40種類以上のお守りがあります。“幸福が訪れる”という花言葉をもつ、純白の鈴蘭の花をモチーフにした「縁結び鈴蘭守」は、思いが叶うように、ふたつの鈴蘭が叶結び（かのうむすび）でひとつに結ばれています。

格式高い東京五社のひとつであり、都内随一の縁結び神社といわれる「東京大神宮」。心清らかに、気持ちを込めて参拝して、願いが叶った暁には御礼参りも忘れずに。

四方を護る青龍、玄武、朱雀、白虎の彫刻

「虎ノ門金刀比羅宮（とらのもんことひらぐう）」があるのは高層ビルが立ち並ぶオフィス街の一画で、東京メトロ銀座線虎ノ門駅からすぐという超都心にあります。

“こんぴらさん”で親しまれている「金刀比羅宮」といえば、海上安全などのご利益で有名ですが、実はここ「虎ノ門金刀比羅宮」の末社である「結（むすび）神社」は、縁結びの神社としても有名なんです。

★参拝ポイント：社殿の前には、四神の彫刻が施された銅の鳥居が。とても珍しい鳥居なのでぜひチェックしてくださいね。

赤い紐とお守りの「良縁祈願セット」800円

縁結びの祈願は、社殿に向かって右手の幟（のぼり）の立っている「結（むすび）神社」へ。

この「結神社」がいつできたのかは定かではありませんが、明治時代に作られたガイドブック「新撰東京名所図会」には、“江戸時代から良縁を求める女性が殺到した”と書かれています。

★参拝ポイント：祈願する方法は3ステップ。最初に社務所で、縁結びに重要な“良縁祈願紐”と“えんむすびお守り”がセットになった「良縁祈願セット」をお受けください。

★参拝ポイント：「結神社」の御神前に向かい“良縁祈願紐”に祈願して台に結びましょう。最後に、御神前に正対し、もう一度良縁を祈願します。

江戸時代から続く良縁祈願。あなたにも良縁が訪れるかも！？

浅草駅から徒歩約15分、閑静な住宅街のなかにある「今戸神社（いまどじんじゃ）」。康平6年（1063）、源頼義と義家の親子が京都の石清水八幡宮をこの地に招いたことが始まりだといわれています。

「今戸神社」のある浅草周辺では、江戸時代に今戸焼の招き猫が大流行したことから、招き猫発祥の地になったという説があります。

★参拝ポイント：伊弉諾尊（いざなぎのみこと）と伊弉冉尊（いざなみのみこと）の夫婦の神様も祭られているため、縁結び神社としても有名です。

運を呼び込む招き猫に縁結びと、とにかく縁起がいい場所なのです！

本殿へのお参りを終えたら、必ずチェックしたいのが本殿左横にある縁結びのご縁があるといわれている「石なで猫」。

★参拝ポイント：「石なで猫」をなでるとご利益があり、さらに写真に収めてスマホの待ち受け画面に設定すると、願いが叶うといわれているんです！

たくさんの人に触られてきたであろう“石なで猫”の頭を優しくなでなで。写真を何カットも撮って、さっそく待ち受け画像に設定！ご利益があることを祈って…。

こちらは、見れば見るほど愛着が湧いてくる「今戸神社」のペアの招き猫がデザインされた、大人気の御朱印帳。御朱印をいただくと、ここにもシンボルの招き猫の印を押してもらえます。

ほかにも「願かけ猫根付」や「招き猫だるま根付」など、招き猫のかわいいお守りもたくさん。ぜひチェックしてみてくださいね。

京王井の頭線西永福駅から徒歩7分。西永福駅方面から歩いてくると、南参道にあたる立派な鳥居がお出迎えしてくれます。こちらの神社が「大宮八幡宮（おおみやはちまんぐう）」です。

現在の境内の敷地はおよそ1万5000坪。都内で3番目の広大な神域を誇ります。応神天皇をお祭りしていて、1000年近い歴史を誇る由緒ある神社です。

★参拝ポイント：ご利益は厄除けと、安産祈願など子育てに関することにあるといわれ、多くの人に親しまれてきました。東京の重心にあることから「東京のへそ」とよばれ、パワースポットとしても人気を集めています。

本殿へのお参りを済ませたら、「大宮八幡宮」のなかにあるさまざまなパワースポットを回ってみましょう。

★参拝ポイント：写真は南参道沿いにある「幸福撫でがえる石」。大きな石で、形がカエルにそっくり！その名のとおり、なでることで幸せになれるというご利益があるのだとか。

★参拝ポイント：応神天皇の父である仲哀天皇と母である神功皇后の、親子三神を祭っていることから、安産祈願のご利益もある神社だといわれています。

安産祈願専用の絵馬もあるので、ぜひそのご利益を授かってくださいね。

総檜造りの荘厳な本殿

「寒川神社（さむかわじんじゃ）」は、神奈川県高座郡寒川町を流れる相模川の東側、厚木と茅ヶ崎の間に位置します。最寄り駅はJR相模線宮山駅で、徒歩約5分の距離。古くから関八州（江戸時代の関東八カ国）総鎮護の神、江戸の裏鬼門を守護する神社として信仰を集め、八方除の守護神として知られています。

★参拝ポイント：八方除とは、地相・家相・方位・日柄・交通・厄年などのすべての厄災を、四方（東・西・南・北）と四隅（北東・北西・南東・南西）のあらゆる方角（八方）から取り除き、福徳開運を招いて日々幸福に過ごせるよう祈願することです。

手水舎で心身を清めたら神門へ。大きな提灯が掲げられた神門には、卯（東）、酉（西）、午（南）、子（北）と方位を表す干支が施されています。神門をくぐり本殿へ向かい、本殿正面で参拝します。八方除のご祈祷を希望する場合は神門の横にある客殿で申し込みます。

★参拝ポイント：本殿の奥にはご祈祷を受けた人だけが入苑できる「神嶽山神苑（かんたけやましんえん）」があります。本殿の奥に位置する御神域でかつては禁足地であり、「寒川神社」の創建の起源に深く関わる最も神聖な場所なので、心を落ち着かせ、御神域に入ることへの感謝の気持ちを捧げましょう。

木々に覆われた小路を歩き、裏から拝する「裏参拝所」で手を合わせ、さらに進むと内門が見えてきます。内門の先は回遊式庭園が広がる別世界。正面の池に置かれているのは八方除の精氣がただよう「八氣の泉」です。

参拝が終わったら、抹茶と季節のお菓子をいただける休憩所「茶屋 和楽亭」へ。大きな窓を配した店内からは緑に覆われた日本庭園が一望できます。

ご祈祷を受けた際には「神嶽山神苑」をぜひとも訪れて、四季折々の自然とふれあう穏やかな時間を過ごしてくださいね。

江ノ電由比ヶ浜駅から歩くこと約5分、鎌倉最古の神社と伝わる「甘縄神明宮（あまなわしんめいぐう）」がひっそりとたたずんでいます。

「甘縄神明宮」の歴史は平城京の遷都と同じ和同3年（710）に遡ります。草創は奈良の大仏建立の責任者として知られる行基。地域の豪族であった染谷時忠によって創建されました。源氏とのゆかりも深く、特に源頼義や源義家、源頼朝の崇敬を集めました。

鳥居をくぐってすぐ右手には、この地に館があったとの説もある安達盛長の石碑が。安達盛長は、2022年NHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』のひとりに数えられています。

境内には「北条時宗産湯の井」も置かれています。第8代執権の時宗は安達盛長邸で生まれ、産湯に使用したのがこの神社の井戸でした。

★参拝ポイント：「北条時宗産湯の井」は、子宝のご利益があるとされ、安産祈願に訪れる参拝客の姿も見られるほどです。

石段を上った先にある社殿はひっそりとした雰囲気。鎌倉の有名観光スポットにはない居心地のよさが感じられます。初夏の境内ではアジサイも。青、紫、赤……色とりどりな季節の花を静かにのんびりと楽しめるのも、この神社ならではの過ごし方です。

「葛原岡神社（くずはらおかじんじゃ）」は、明治20年（1887）に創建された後醍醐天皇に仕えていた公家・日野俊基卿（ひのとしもときょう）を祭る神社。JR鎌倉駅から歩くと35分ほど要するので、ハイキングがてら「銭洗弁財天（ぜにあらいべんざいてん）」などの観光スポットを巡りながら向かうのがおすすめです。

鳥居の前まで辿りついたら、まずは鳥居のすぐ右隣に鎮座する「魔去ル石（まさるいし）」に向かいます。

★参拝ポイント：まず「魔去ル石」で、これまでの不運を断ち切りましょう。断ち切る方法は簡単。魔去ル石の前に備わるお皿（初穂料100円）を、これまでの自分の不運を断ち切るように願いを込めながら石に向かって投げます。

社務所で縁結びのお守りを受けて赤い糸が結ばれた五円玉をいただき向かうのは、「縁結びの石」。良縁の神様として知られる大黒様をご祭神としており、ご神体は二宮尊徳（にのみやたかのり）邸内の楠木で作られたと伝えられる由緒あるものです。

★参拝ポイント：「縁結びの石」では、女性は向かって右手の「男石」に、男性は向かって左手の「女石」に五円を赤い糸で結びつけます。そうすると、恋愛運アップのご利益が期待できるといわれています。

参拝の後は、より縁結び効果が高まるように「縁結び絵馬」に願いを込めて奉納するのもいいですね。

★参拝ポイント：ハート型の絵馬には、「わたし」「あなた」とそれぞれ名前を書く欄があるので、結ばれたい相手が決まっている人は、それぞれ名前を書いて奉納しましょう。

「魔去ル石」で今までの不運を払い、「えんむすびの石」で良縁を結び、そして本殿参拝で開運を祈願する「葛原岡神社」。初参拝の時はひとりでも、次に訪れる時には、運命の人に巡り会えているかもしれませんね！

「箱根神社（はこねじんじゃ）」は、関東を代表する一大パワースポット。参拝は、芦ノ湖に建つ朱色の大きな「平和の鳥居」からスタート！

湖に突き出た石畳を歩き、正参道から緑豊かな木々が茂る石段を登りきると、「箱根神社」の狛犬と神門がお出迎え。「箱根神社」の本殿へはこちらの門から！御祭神には、箱根大神（御三神）が祀られています。

★参拝ポイント：「箱根神社」でお参りの後はお隣に鎮座する「九頭龍神社新宮（くずりゅうじんじゃしんぐう）」へ。芦ノ湖の守護神である九頭龍大神が祀られていて、そのご神徳は本宮と同様に、縁結びをはじめ開運や金運です。

「九頭龍神社新宮」で良縁のお参りが整ったら、女性用と男性用がペアになった良縁成就の「縁結び御守」1000円をいただきます。

★参拝ポイント：縁結び御守は、現在、お相手募集中の人は、まずは二体とも自分で持っていてください。そして気持ちの通じたお相手が現れたら、男性には紅色を渡し、女性は白色を持ちます。

男性が赤、女性が白を持つのは、お互いを思いやり常に心を寄せるという意味なのだそう。

源頼朝や徳川家康など多くの武将たちが篤く崇敬したという、1260年以上の歴史をもつ「箱根神社」。さまざまな縁を結べる、強力なご利益スポットへ出かけてみてはいかがでしょう。

高さ15mの大鳥居は木製のものとしては国内最大級の規模を誇る

川越駅からバスで約10分、「川越氷川神社（かわごえひかわじんじゃ）」は、欽明（きんめい）天皇2年（541）に創建したと伝わる古社です。室町時代に川越城が築城されると城下の総鎮守として崇敬されたと伝わります。

★参拝ポイント：古くから縁結び・夫婦円満の神様として信仰を集めていますが、その由縁はご祭神として二組の夫婦神と出雲大社の神様として知られる大己貴命（おおなむちのみこと）の五柱の神様を祀っていることから。

境内には「江戸彫」とよばれる精緻な彫刻が全面に施された本殿、樹齢600年を超えるケヤキのご神木などみどころは多数あります。

★参拝ポイント：なかでも注目のスポットは、本殿脇の絵馬を奉納する参道「絵馬トンネル」。こちらの絵馬はアートディレクションやキャラクターデザインを手がける大塚いちおさんによる奉納表絵で、2頭の馬が仲良さそうに顔を寄せ合う姿が描かれています。

縁結びにぴったりな絵馬に願い事を書いて奉納してみてはいかがでしょうか。

★参拝ポイント：おみくじは「鯛みくじ」とよばれる鯛のしっぽにおみくじが入った、かわいらしい張り子の縁起物。鯛は古くから神様へのお供えものであり、縁起のいい魚としても知られています。

備え付けの竿を使って鯛を釣っていくスタイルはとってもユニーク！遊び心ももち合わせた「鯛みくじ」で運勢を占ってみては。

13.【熊谷】運気も気分もアップ！美しすぎる限定御朱印／埼玉厄除け開運大師 龍泉寺

関東で唯一、「厄除け」と「開運」両方のご利益をいただけることで有名なお寺「埼玉厄除け開運大師 龍泉寺（さいたまやくよけかいうんたいし りゅうせんじ）」。最寄り駅は新宿駅からJR湘南新宿ラインで約1時間10分の熊谷駅です。「日本三大厄除け開運大師」のひとつとして名を馳せ、平安時代には、仏教の真言宗を日本に初めて伝授した弘法大師空海も訪れたとされる由緒正しいお寺です。

「令和5年初詣限定切り絵御朱印」

こちらのお寺では、もともと檀家さん向けの記念品だった“切り絵御朱印”を、リニューアルして参拝者にお授けするようにしたところ、繊細な美しさが一躍話題に。

「本尊御朱印」祈願料5000円〜

★参拝ポイント：護摩という聖なる炎を使った“護摩祈願”を受けた参拝者だけがお授けいただける「本尊御朱印」にも美しい切り絵が施され、とても貴重なもの。ぜひ祈願して拝受しましょう。

日本で唯一という、厄除け金色大師様と、開運金色大師様をともにお祀りしている「埼玉厄除け開運大師 龍泉寺」ですが、両方のご本尊の名が記されている御朱印は、これだけ。ご利益をいただくためにぜひ手に入れてみて。

■埼玉厄除け開運大師 龍泉寺

（さいたまやくよけかいうんたいし りゅうせんじ）

住所：埼玉県熊谷市三ヶ尻3712

TEL：048-532-3432

営業時間：9〜16時

定休日：火曜

関東ではここだけ！ご利益三倍ともいわれる鳥居

秩父鉄道・三峰口駅から西武バスに乗り、終点・三峯神社で降りてすぐのところにある「三峯神社（みつみねじんじゃ）」。その参道口には、日本で数少ない珍しい「三ツ鳥居」があります。

★参拝ポイント：鳥居の前に鎮座しているのは、狛犬ではなくオオカミ。オオカミは“大神”とも書き、動物界では徳の高い神様の使いとして知られています。

緑豊かな神社の境内は、木の香りと神聖な気が漂い、まるで“聖域”のような雰囲気。最強のパワースポットといわれる「ご神木」を従えた、優美で色鮮やかな装飾の拝殿で、静かに手を合わせて開運を祈願します。

★参拝ポイント：ご神木にそっと手をかざし思う存分パワーをいただいてくださいね。

最後は、随身門の反対側にある遥拝殿に向かいます。石段を上ると、息をのむような絶景が！

★参拝ポイント：遥拝殿は、健康と浄化のご利益がいただけるとともに、絶景が望める天空のパワースポットです。

東日本屈指のパワースポットとして名高い、「玉前神社（たまさきじんじゃ）」。九十九里南部に位置し、縁結びや子授けといったご利益があるとして有名です。2017年に平成の大修理が完遂。美しい黒漆塗りの社殿は珍しい権現造りとなっていて、神秘的なパワーに包まれています。

★参拝ポイント：まず靴・靴下を脱いではだしで玉砂利の上を歩く「はだしの道」でパワーを授かりましょう。時計まわりに3周歩くと幸運が訪れるのだそう。

境内には千葉県木イヌマキをはじめ、さまざまなご神木があります。なかでも参拝客が後を絶たないのが、子宝に恵まれるとされる「子宝・子授けいちょう」です。

★参拝ポイント：「子宝・子授けいちょう」は3本仲良く並んでおり、雄株・雌株・子どもいちょうの順番に両手でふれるとご利益があるとされています。

（手前）「波乗守」、（奥）「月日守」各1100円

★参拝ポイント：「月日守」は、女性の毎月のリズムを正すご加護があるとされる人気のお守り。月の満ち欠けをモチーフにしたお守り袋のデザインがかわいいので、友達へのおみやげにも。

また、サーファーの聖地である九十九里南部の「玉前神社」では、サーフィンの安全を祈る「波乗守」というユニークなお守りが。サーフィンだけでなく、人生の荒波を乗り越えるというご利益があるそう！

西の一之鳥居。川底からの高さ18.5ｍ、幅22.5ｍで、水中鳥居としては日本最大級

創建は今から遡ること約2680年前の紀元前6世紀、神武（じんむ）天皇が即位された神話の時代といわれ、東国最古のひとつに数えられています。

平安時代に作られた全国の神社一覧『延喜式（えんぎしき）』神名帳にも載っているのはもちろん、そのなかで神宮という最も格式の高い名前をもっているのは、三重県の「伊勢神宮」、千葉県の「香取神宮」、そしてここ「鹿島神宮」の三社だけなんです。

地震を起こす大ナマズをグッと押さえつける武甕槌大神

ご祭神の武甕槌大神（たけみかづちのおおかみ）は、国産みの際に伊弉諾尊（いざなぎのみこと）によって生み出されました。最大のご利益は、ずばり勝利。Jリーグの鹿島アントラーズも必勝祈願を行なっているんですよ。

また御神宝の常陸帯(ひたちおび)にちなみ、縁結びや安産にも御利益があるといわれています。

神官の方々もみなまずはここにお参りするそう

★参拝ポイント：楼門をくぐり、まっすぐ進んだところにある小さな社殿「高房舎」。鹿島神宮では古くから最初にここにお参りする習わしがあります。というのも武甕槌大神が出雲で国譲りの交渉に当たった際、最後まで反対していた天香香背男（あめのかがせお）という神を説得した建葉槌神（たけはづちのかみ）を祀っているから。まずは功労者に礼を尽くすというわけです。



1日に40万㎖以上湧き、御神水として持ち帰ることもできる

奥宮の先にはこんこんと湧く澄み切った「御手洗池（みたらしいけ）」があります。昔は参拝前にここで禊をして身心を清めたそう。数々の社殿を通り過ぎた境内の最も奥にあるのになぜ？と不思議になりますが、かつては船でこの近くまで来て、御手洗池側から境内に入ったといわれているそう。

今でも禊の場で、神職の方々は常日頃から、そして年始には200人以上の人々が大寒禊を行います。

JR常磐線・大甕（おおみか）駅から徒歩約15分、住宅街のなかに突然現れるうっそうとした森。まるで異次元への入口かのような鳥居をくぐったその先にあるのが「泉神社（いずみじんじゃ）」。ここは、さまざまな縁を結んでくれる強力なパワースポットなんです。

紀元前42年にこの地に祀られたと伝わる、日立市最古の神社のひとつで、ご祭神は天速玉姫命（あまのはやたまひめのみこと）。実は『日本書紀』にも載っていない古い神様で、機織りの神様の娘といわれています。とても美しい女神様なんだとか。

本殿への参拝を終え横の道を下りていくと、森のなかにエメラルドグリーンの泉が見えてきます。

社記には「霊玉が天から降りてきて、水が湧き出て泉となった」と記されていて、パワーの源ともいえる湧水です。泉の底の砂をまきあげこんこんと水が湧く様子からは、地球の息吹が感じられます！

★参拝ポイント：奈良時代初期の和銅6年（713）に編纂された、日本最古の郷土誌『常陸国風土記（ひたちのくにふうどき）』に、当時の男女の出会いの場であったとも記されている泉は、知る人ぞ知る恋愛のパワースポット！この泉の写真を待ち受けにすると、素敵な出会いがあるともいわれています。

素敵なご縁を求めて、ぜひ「泉神社」へ参拝してみてはいかがでしょうか？

18.【足利】女性にうれしいご利益豊富な美人弁天！／厳島神社 美人弁天

JR足利駅や東武伊勢崎線足利市駅から徒歩20分ほどの住宅街にたたずむ「厳島神社 美人弁天（いつくしまじんじゃ びじんべんてん）」は、全国から多くの人がお参りに訪れるという美人祈願スポット。

鳥居をくぐり、右手に見える赤い社が「すべての女性の健康・長命・美」を司るといわれている「厳島神社 美人弁天」です。

★参拝ポイント：まずは、鳥居をくぐってすぐ左手にある「水かけ弁天」に水をかけ、不浄を払ってから弁天様にお参りしましょう。参拝の後は、社の前に鎮座する「美人弁天」の石像をなでてみて。

「美人弁天」は別名「なで弁天」ともよばれていて、美人弁天の石像をなでることにより、「健康・長命・美」のご利益が得られるといわれています。弁天様の頬には、多くの人がなでている証がくっきりと残っていて人気の高さがうかがえます。

「美人証明」初穂料100円 ※お守りとセットで300円のカードサイズも用意

★参拝ポイント：こちらを訪れる人のお目当てとなっているのが、“美人”を証明するお守り「美人証明」です。このお守りを持つことで、心穏やかで、やさしく、美しい女性になれるといわれています。

「美人証明」は、外見的な美しさではなく、すべての女性がもつ「女性の心のやさしさ」を守り、証明するもの。証明書には、記名する欄があるので自分の名前を書き込んでもいいですし、特別な人の名前を書いて贈り物にするのもおすすめです。

