世の中に蜘蛛やピエロに恐怖を感じる人がいるが、イギリスに住むある女性は「マイケル・ジャクソン恐怖症」を抱えているという。女性は休暇でキプロスを訪れてバーに出かけたところ、マイケル・ジャクソンのソックリさんが現れて怯えて泣いてしまったそうだ。『The Daily Star』などが伝えている。

イギリス在住の「メイス(Mace)」というアカウント名の女性が今月23日、TikTokに投稿した動画が注目を集めている。動画には彼女の姉妹であるルビーさん(Ruby)が、バーで踊るマイケル・ジャクソンのソックリさんを見て恐怖で涙する様子が捉えられていた。

メイスさんとルビーさんは当時、休暇でキプロス共和国を訪れており南海岸に位置するアヤナパにあるバーで夜を楽しんでいた。そんな中、バーのゲストとしてマイケル・ジャクソンのそっくりさんが登場し、メイスさんたちのテーブルの近くでダンスを始めた。

実はルビーさん、マイケル・ジャクソンに異常に恐怖を覚える「マイケル・ジャクソン恐怖症」だったのだ。そんな彼女の背後でソックリさんはマイケル・ジャクソンのヒット曲「スリラー」に合わせて、本物さながらに踊っている。

ルビーさんはあまりの恐怖に思わず涙が止まらなくなってしまった。そんな彼女に周りの人たちは「あれは本物じゃないのよ」と必死になだめている。

メイスさんが「私たちのアヤナパの初日の夜は、最悪の事態となりました」と動画に言葉を添えて投稿したところ、ルビーさんの抱えている珍しい恐怖症に対してこのような声が寄せられた。

「冗談でしょ! マイケルを怖いという人の気がしれないわ。」

「どうしてマイケルが怖いの? わたしは子供の頃、彼に夢中だったわよ。」

「なんで? マイケルは素敵な人よ。彼の音楽は信じられないほど素晴らしいのに。」

多くの人が「キング・オブ・ポップ」と称される大スターに怯えてしまうルビーさんの気持ちが理解できなかったようだ。ところが中には「分かる。私もなの」「幼い頃にスリラーのミュージックビデオとマイケルが亡くなった後の超常現象の話のせいで怖いと思うようになった」といった声もあり、ルビーさんと同じように恐怖を感じる人もいた。

ちなみにマイケル・ジャクソンが50歳の若さで他界したのは2009年6月25日のことだった。偉大なアーティストが旅立ってから13年が経過しているが、彼が残した名曲は多くの人に愛され続けている。

画像は『Mace 2022年8月23日付TikTok「our first night in aiya napa took a turn for the worse」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)