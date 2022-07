7人の子と17人の孫がいる妻61歳と、夫24歳というカップルが来春、代理出産で赤ちゃんを迎える予定であることが明らかになった。カップルは37歳という年齢差をものともせず、交際5か月を経て昨年9月に結婚、現在は米ジョージア州フロイド郡ロームで赤ちゃんの誕生を心待ちにしているという。『The Mirror』などが伝えている。

シェリルさん(Cheryl、61)が夫クルアーン・マッケインさん(Quran McCain、24)と出会ったのは2012年、クルアーンさんが15歳の時までさかのぼる。それから8年後に再会した2人は昨年9月3日にめでたく結婚。もうすぐ結婚1周年となり、上手くいけば来春には赤ちゃんを迎える予定だという。

2人はTikTokをメインに大好きなダンス動画を多数投稿、自身にとって初めての子を迎えることに対してクルアーンさんは「本当に待ちきれない!」と明かすと、興奮気味に次のように述べた。

「代理出産はとても費用がかかるんだ。安くて98万円(6000ポンド)、高いところでは1960万円(12万ポンド)もするけど、僕たちは赤ちゃんのためなら出費は惜しまないよ。」

「ただ幸運なことに、僕たちはすでに代理母を見つけていてね。赤ちゃんは来年の晩春に誕生予定だよ。」

「僕はとても興奮している。だって愛する人と家族を持つことをずっと望んでいたからね。」

一方ですでに7人の子と17人の孫がいるシェリルさんは、「もう1人子供が増えるなんて、私にとっても家族にとっても素敵なことよ。赤ちゃんのためにショッピングに行く計画も立てているし、出産前には友人や家族を呼んでベビーシャワーもしてみたいわ」と夢は広がる。

ちなみにTikTokのフォロワーが240万人超、さらに「OnlyFan」でもファンが急増中だという2人には「あなたたちを見ていると、年齢なんて関係ないと感じるわ。幸せそうで何より」「愛しあっているのがよく分かる。元気をもらっているよ」「お幸せに!」といった肯定的なコメントが多数届いたが、代理母による赤ちゃん誕生については次のような批判的な声もあがった。

「赤ちゃんがまだ成人しないうちに母を亡くすのは確実でしょうね。自分勝手だわ。」

「愛しあっているのはわかるけど、子供は別の問題。物ではないし、2人の生活も変わるでしょうね。」

「男性はまだ24歳でしょう? 覚悟はできているのよね?」

「どう見てもおばあちゃん。子供がかわいそうよ。」

「やっぱりちょっと行き過ぎだと思う。」

しかしヘイターのコメントにクルアーンさんは「シェリルの精神、魂、心はとても若いからね。年齢差は感じないよ。妻が61歳だからといって、私たちを止めるものは何もない。37歳の年齢差があっても、私は無条件で妻を愛しているからね」と反論、「生まれてくる子はきっと可愛いよ」と笑顔を見せ、愛に溢れた動画を投稿し続けている。

